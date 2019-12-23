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Понедельник, 23.12.2019
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Знаменательные события в истории: 23 декабря 2019 года

Знаменательные события в истории: 23 декабря 2019 года
07:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 23 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского.

День дальней авиации ВКС России.

День рождения императора Японии.

День освобождения египетской армией Порт-Саида.

Четвертое воскресенье Адвента.

История:

1943 - В ходе Великой Отечественной войны завершилась Битва за Днепр.

1947 - Американские физики продемонстрировали первый в мире транзистор.

1972 - 16 выживших после крушения самолёта рейса 571 компании Air Force в Андах были спасены спустя 73 дня. Чтобы выжить, они были вынуждены есть тела погибших пассажиров.

1983 - Жанн Саве стала первой женщиной, назначенной генерал-губернатором Канады.

1984 - катастрофа Ту-154 под Красноярском, 110 погибших.

1990 - на референдуме об отделении Словении от Югославии 95 % граждан проголосовало "За".

Родились в этот день:

1916 - Дино Ризи, итальянский кинорежиссер, один из ведущих комедиографов Италии.

1922 - Мишелин Остермайер, французская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка, музыкант.

1933 - Император Акихито, правящий император Японии, 125-й в династии.

1956 - Дэйв Мюррей, английский гитарист, один из старейших участников хэви-метал группы Iron Maiden.

1967 - Карла Бруни, итало-французская топ-модель, композитор и певица. Экс-первая леди Франции.

Ушли из жизни:

1907 - Пьер Жюль Сезар Жансен, французский астроном, первым нашел новый химический элемент Гелий на Солнце.

1942 - Константин Бальмонт, русский поэт-символист, переводчик, эссеист.

1973 - Джерард Петер Койпер, нидерландский и американский астроном.

2015 - Альфред Гилман, американский фармаколог, лауреат Нобелевской премии (1994).

Именины:

Александра, Ангелина, Анна, Евдокия, Татьяна, Фекла.

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Все по теме:

История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории, 23 декабря.
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