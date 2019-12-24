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Знаменательные события в истории: 24 декабря 2019 года

Знаменательные события в истории: 24 декабря 2019 года
07:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 24 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День работников архивных учреждений Украины.

Сочельник у западных христиан.

День взятия турецкой крепости.

Сочельник в Болгарии.

История:

1653 - Войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под Жванцем.

1801 - Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.

1865 - В США создана тайная расистская террористическая организация Ку-клукс-клан.

1924 - Албания стала республикой.

1943 - начало крупного наступления советских войск на Правобережной Украине.

1951 - Ливия была провозглашена независимым суверенным государством — Соединённым Королевством Ливия во главе с королем Идрисом I.

1982 - первый полет опытного образца военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

2004 - Запущен на орбиту украинский спутник "Сич-1М" (спутник дистанционного зондирования Земли; 2-й в серии спутников "Сич").

Родились в этот день:

1167 - Иоанн Безземельный, король Англии (1199-1216) и герцог Аквитании из династии Плантагенетов.

1798 - Адам Мицкевич, польский поэт и деятель национально-освободительного движения.

1868 - Эмануил Ласкер, немецкий шахматист, 2-й чемпион мира по шахматам, математик, шахматный теоретик.

1922 - Ава Гарднер, американская актриса.

1937 - Чорновил Вячеслав Максимович, литературный критик, публицист, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа.

1943 - Тарья Халонен, 11-я Президент Финляндии.

1957 - Хамид Карзай, 4-й президент Афганистана.

1961 - Ильхам Гейдарович Алиев, 4-й президент Азербайджана.

1971 - Рики Мартин, пуэрториканский певец, неоднократный обладатель "Грэмми".

1973 - Стефани Майер, американская писательница, автор серии романов "Сумерки".

Ушли из жизни:

1872 - Уильям Джон Ранкин, шотландский инженер и физик.

1925 - Фрэнк Стивен Болдуин, американский изобретатель арифмометра и калькулятора.

1938 - Бруно Таут, немецкий архитектор и градостроитель.

2011 - Йоханнес Хестерс, голландский и австрийский актёр и певец, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса как старейший действующий актер.

Именины:

Викентий, Даниил, Иван, Николай, Петр, Терентий.

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Все по теме:

История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории, 24 декабря.
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