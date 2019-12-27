Знаменательные события в истории: 27 декабря 2019 года

Праздники:
День апостола и евангелиста Иоанна.
История:
537 - В столице Византийской империи Константинополе освящен Храм Святой Софии.
1831 - Чарльз Дарвин взошёл на борт корабля "Бигль", чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.
1897 - В Париже состоялась премьера комедии Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак".
1945 - Основан Международный валютный фонд.
1978 - в Испании вступила в силу новая конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франко.
1979 - Советские военные убили президента Афганистана Хафизулла Амина.
2004 - зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.
Родились в этот день:
1571 - Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, оптик и астролог.
1773 - Джордж Кэйли, английский ученый и изобретатель.
1901 - Марлен Дитрих, немецкая и американская киноактриса.
1934 - Лариса Латынина (Дирий), украинская спортсменка, 9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обладательница наибольшего числа олимпийских наград за всю историю Олимпийских игр
1948 - Жерар Депардье, французский актер, ресторатор, винодел.
1971 - Сергей Бодров, российский актер, режиссер, сценарист.
1974 - Алена Винницкая, певица, бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра".
1981 - Эмили Де Рэвин, австралийская киноактриса.
Ушли из жизни:
1944 - Эми Бич, американская пианистка и композитор.
2007 - Беназир Бхутто, премьер-министр Исламской республики Пакистан (в 1988-1990 и 1993-1996 годах).
2016 - Кэрри Фишер, американская киноактриса.
Именины:
Иларион, Николай.