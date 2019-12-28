Знаменательные события в истории: 28 декабря 2019 года

Праздники:
Международный день кино.
История:
1065 - В Лондоне основано Вестминстерское аббатство.
1895 - День рождения кинематографа - состоялся первый публичный киносеанс.
1908 - На острове Сицилия произошло крупное землетрясение.
1968 - в ходе рейда на международный аэропорт Бейрута израильский спецназ уничтожил 14 пассажирских самолётов.
1973 - Публикация в Париже романа-исследования Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".
1978 - Катастрофа DC-8 в Портленде.
1999 - Сапармурат Ниязов объявлен пожизненным президентом Туркмении.
2007 - Непал провозглашён Федеративной Демократической Республикой.
2014 - в Яванском море потерпел катастрофу Airbus A320 компании Indonesia AirAsia, погибли 162 человека.
Родились в этот день:
1856 - Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США (1913-1921), Нобелевский лауреат.
1866 - Даниил Заболотный, украинский и российский бактериолог. Президент Всеукраинской академии наук (1928—1929), академик АН СССР(1929).
1906 - Николай Никитич Попудренко, один из организаторов и руководителей партийного подполья и партизанского движения на Украине, секретарь Черниговского подпольного обкома Коммунистической партии (большевиков) Украины, командир партизанского соединения.
1934 - Мэгги Смит, английская характерная актриса послевоенного времени.
1936 - Жак Мерин, французский преступник, "враг государства №1".
1968 - Иван Андрусяк, украинский поэт и детский писатель.
1969 - Линус Торвальдс, отец операционной системы Linux.
1979 - Нуми Рапас, шведская актриса.
1981 - Сиенна Миллер, актриса, дизайнер, модель.
Ушли из жизни:
1708 - Жозеф Турнефор, французский ботаник.
1925 - Сергей Есенин, русский поэт.
1947 - Виктор Эммануил III, третий и предпоследний король Италии (1900—1946).
1984 - Константин Ершов, советский актер, кинорежиссёр.
2010 - Билли Тейлор, американский пианист-виртуоз и композитор.
Именины:
Александр, Василий, Павел, Степан.