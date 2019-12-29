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Знаменательные события в истории: 29 декабря 2019 года

Знаменательные события в истории: 29 декабря 2019 года
11:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 29 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти пророка Аггея.

День Конституции в Ирландии.

День независимости Монголии.

История:

1791 - Присоединение Крыма к Российской империи согласно Ясско мирному договору.

1845 - Через 9 лет после провозглашения независимости от Мексики Республика Техас вступила как 28-й штат в состав США, что стало причиной кочана Войны между США и Мексикой.

1891 - Томас Эдисон запатентовал радио.

1911 - Игорь Сикорский на самолете собственной конструкции С-6 установил мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами - 111 км/ч.

1937 - вступила в силу конституция Ирландии. Ирландское Свободное Государство получило официальное название "Эйре".

1989 - Федеральное собрание Чехословакии единогласно обращаясь писателя и диссидент Вацлав Гавел президентом страны.

1991 - проведен референдум о государственной независимости Республики Узбекистан. Состоялись всенародные выборы Президента Республики Узбекистан. И. А. Каримов избран Президентом Республики Узбекистан.

1993 - вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (КБР).

1996 - длившаяся 36 лет гражданская война в Гватемале закончилась примирением воевавших сторон.

1998 - красные кхмеры извиняются за геноцид 1970-х, в котором погиб 1 млн человек.

2012 - катастрофа Ту-204 во Внукове.

Родились в этот день:

1721 - Маркиза де Помпадур, французская аристократка, официальная фаворитка короля Людовика XV.

1808 - Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869), государственный и политический деятель.

1891 - Владимир Львович Симиренко, украинский ученый-садовод, селекционер, помолог, один из первых агроэкологов (расстрелян 17 сентября 1938).

1938 - Джон Войт, американский актер, лауреат премии "Оскар", отец актрисы Анджелины Джоли.

1965 - Декстер Холланд, американский музыкант, композитор, певец и гитарист группы The Offspring.

1985 - Афина Онассис, внучка и наследница финансового магната Аристотеля Онассиса, самая молодая миллиардерша в мире.

Ушли из жизни:

1724 - Павел Леонтьевич Полуботок, наказной гетман Левобережной Украины (умер в Петропавловской тюрьме Санкт-Петербурга).

1731 - Брук Тейлор, английский математик.

1926 - Райнер Мария Рильке, австрийский поэт.

1952 - Иван Кочерга, украинский драматург.

1952 - Скоропадська Александра Петровна, жена Гетмана Украинского Государства Павла Скоропадского.

1972 - Джозеф Корнелл, американский художник, скульптор, кинорежиссер-авангардист.

1982 - Грегуар Мишонц, французский художник.

Именины:

Аркадий, Владимир, Марина, Павел, Николай, Петр, Семен.

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История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, Знаменательные события в истории, 29 декабря.
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