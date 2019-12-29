Знаменательные события в истории: 29 декабря 2019 года

Праздники:
День памяти пророка Аггея.
День Конституции в Ирландии.
День независимости Монголии.
История:
1791 - Присоединение Крыма к Российской империи согласно Ясско мирному договору.
1845 - Через 9 лет после провозглашения независимости от Мексики Республика Техас вступила как 28-й штат в состав США, что стало причиной кочана Войны между США и Мексикой.
1891 - Томас Эдисон запатентовал радио.
1911 - Игорь Сикорский на самолете собственной конструкции С-6 установил мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами - 111 км/ч.
1937 - вступила в силу конституция Ирландии. Ирландское Свободное Государство получило официальное название "Эйре".
1989 - Федеральное собрание Чехословакии единогласно обращаясь писателя и диссидент Вацлав Гавел президентом страны.
1991 - проведен референдум о государственной независимости Республики Узбекистан. Состоялись всенародные выборы Президента Республики Узбекистан. И. А. Каримов избран Президентом Республики Узбекистан.
1993 - вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (КБР).
1996 - длившаяся 36 лет гражданская война в Гватемале закончилась примирением воевавших сторон.
1998 - красные кхмеры извиняются за геноцид 1970-х, в котором погиб 1 млн человек.
2012 - катастрофа Ту-204 во Внукове.
Родились в этот день:
1721 - Маркиза де Помпадур, французская аристократка, официальная фаворитка короля Людовика XV.
1808 - Эндрю Джонсон, 17-й президент США (1865-1869), государственный и политический деятель.
1891 - Владимир Львович Симиренко, украинский ученый-садовод, селекционер, помолог, один из первых агроэкологов (расстрелян 17 сентября 1938).
1938 - Джон Войт, американский актер, лауреат премии "Оскар", отец актрисы Анджелины Джоли.
1965 - Декстер Холланд, американский музыкант, композитор, певец и гитарист группы The Offspring.
1985 - Афина Онассис, внучка и наследница финансового магната Аристотеля Онассиса, самая молодая миллиардерша в мире.
Ушли из жизни:
1724 - Павел Леонтьевич Полуботок, наказной гетман Левобережной Украины (умер в Петропавловской тюрьме Санкт-Петербурга).
1731 - Брук Тейлор, английский математик.
1926 - Райнер Мария Рильке, австрийский поэт.
1952 - Иван Кочерга, украинский драматург.
1952 - Скоропадська Александра Петровна, жена Гетмана Украинского Государства Павла Скоропадского.
1972 - Джозеф Корнелл, американский художник, скульптор, кинорежиссер-авангардист.
1982 - Грегуар Мишонц, французский художник.
Именины:
Аркадий, Владимир, Марина, Павел, Николай, Петр, Семен.