Скачать
Понедельник, 30.12.2019
Итоги дня 29 декабря: большой обмен пленными, газовые переговоры и выборы в ОТО
Итоги дня 29 декабря: большой обмен пленными, газовые переговоры и выборы в ОТО
Снег решил не задерживаться: прогноз погоды на ближайшие дни
Снег решил не задерживаться: погода в ближайшие дни
Манчестер Сити вернулся на победную тропу в АПЛ (Фото, Видео)
Манчестер Сити вернулся на победную тропу в АПЛ (Фото, Видео)
Рецепт дня: маффины с киви и белым шоколадом
Рецепт дня: маффины с киви и белым шоколадом

Знаменательные события в истории: 30 декабря 2019 года

Знаменательные события в истории: 30 декабря 2019 года
07:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 30 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти пророка Даниила и святых трех отроков Анании, Азарии и Мисаила.

День Республики Мадагаскар.

История:

1927 - В Токио открылась линия метрополитена - первая за пределами Европы и Америки.

1947 - Королевство Румыния престает существовать, и превращается в Румынскую Народную Республику.

1991 - открыты станции Киевского метрополитена "Дружбы народов" и "Выдубичи".

1993 - Израиль и Ватикан наладили дипломатические отношения.

2011 - В Самоа не было даты 30 декабря из-за смены часового пояса с UTC−10 на UTC+14 (то есть переноса линии перемены дат с западной на восточную сторону от Самоа. После 23:59:59 29 декабря наступило сразу 00:00:00 31 декабря. То же самое произошло и на зависимой территории Токелау, находящейся под управлением Новой Зеландии, так как администрация Токелау находится на Самоа.

2013 - Произошел взрыв троллейбуса в Волгограде.

Родились в этот день:

41 - Тит Флавий Веспасиан, 10-й Римский император (79-81).

1865 - Редьярд Киплинг, английский писатель, поэт и новеллист, Нобелевский лауреат.

1912 - Андрей Сова, советский актер театра и кино, Народный артист Украины.

Ушли из жизни:

1916 - Григорий Распутин русский целитель, фаворит семьи императора Николая II.

1944 - Ромен Роллан французский писатель, Нобелевский лауреат.

2004 - Арти Шоу американский джазовый кларнетист, композитор и писатель.

Именины:

Даниил, Денис, Иван, Никита, Петр, Сергей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

История, Праздники, Именины, Родились, Ушли из жизни, 30 декабря, Знаменательные события в истории.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
02 C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки
03 Гончарук: Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло
04 Лутковская: 17 лиц отказались переезжать в ОРДЛО, еще 30 отказались участвовать в обмене
05 Россия и Германия договорились и далее поддерживать "Северный поток 2"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп разозлился из-за блокировки его твита
Трамп разозлился из-за блокировки его твита
В Виннице неизвестные подорвали банкомат
В Виннице неизвестные подорвали банкомат
Стрельба в церкви в Техасе: два человека погибли
Стрельба в церкви в Техасе: два человека погибли
В США подали в суд на Apple из-за функции смарт-часов
В США подали в суд на Apple из-за функции смарт-часов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь