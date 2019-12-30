Знаменательные события в истории: 30 декабря 2019 года

Праздники:
День памяти пророка Даниила и святых трех отроков Анании, Азарии и Мисаила.
День Республики Мадагаскар.
История:
1927 - В Токио открылась линия метрополитена - первая за пределами Европы и Америки.
1947 - Королевство Румыния престает существовать, и превращается в Румынскую Народную Республику.
1991 - открыты станции Киевского метрополитена "Дружбы народов" и "Выдубичи".
1993 - Израиль и Ватикан наладили дипломатические отношения.
2011 - В Самоа не было даты 30 декабря из-за смены часового пояса с UTC−10 на UTC+14 (то есть переноса линии перемены дат с западной на восточную сторону от Самоа. После 23:59:59 29 декабря наступило сразу 00:00:00 31 декабря. То же самое произошло и на зависимой территории Токелау, находящейся под управлением Новой Зеландии, так как администрация Токелау находится на Самоа.
2013 - Произошел взрыв троллейбуса в Волгограде.
Родились в этот день:
41 - Тит Флавий Веспасиан, 10-й Римский император (79-81).
1865 - Редьярд Киплинг, английский писатель, поэт и новеллист, Нобелевский лауреат.
1912 - Андрей Сова, советский актер театра и кино, Народный артист Украины.
Ушли из жизни:
1916 - Григорий Распутин русский целитель, фаворит семьи императора Николая II.
1944 - Ромен Роллан французский писатель, Нобелевский лауреат.
2004 - Арти Шоу американский джазовый кларнетист, композитор и писатель.
Именины:
Даниил, Денис, Иван, Никита, Петр, Сергей.