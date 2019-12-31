Знаменательные события в истории: 31 декабря 2019 года

Праздники:
Новый год 2020
День солидарности азербайджанцев мира.
День работников таможенной службы Кыргызской Республики.
День Святого Сильвестра у западных христиан.
Двенадцатая ночь.
Праздник Девятнадцатого дня месяца Шараф.
Хогманай в Шотландии.
История:
1857 - указом британской королевы Виктории столицей Канады провозглашено город Оттава.
1869 - Обнаружены руины храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света античного мира.
1904 - впервые массово праздновали Новый год на площади Таймс-сквер (тогда - Лонгакр) в Нью-Йорке.
1943 - Житомир окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
1966 - землетрясение силой 8 баллов на британских островах Санта-Крус в Океании.
1970 - Авиакатастрофа Ил-18 под Ленинградом.
2004 - на Тайване официально открыли небоскреб "Тайбэй 101", самый высокий в то время в мире - 509 м.
2009 - в Литве остановили Игналинскую атомную электростанцию, которая работала с 1983 года.
Родились в этот день:
1838 - Эмиль Лубе, французский политический деятель, президент Третьей республики во Франции.
1842 - Джованни Болдини, итальянский живописец, портретист и жанрист.
1880 - Джордж Маршалл, американский генерал, председатель объединенного штаба союзников в годы 2-й Мировой войны, госсекретарь США; разработал программу экономического возрождения послевоенной Европы ("план Маршалла").
1892 - Михайль Семенко, поэт, основоположник украинского футуризма (панфутуризма).
1937 - Энтони Хопкинс, британский и американский актер, режиссер, лауреат премии "Оскар".
1965 - Павлик Виктор Франкович, украинский певец.
1990 - Патрик Чан, канадский фигурист, чемпион мира.
1991 - Бояна Йовановски, сербская теннисистка.
1995 - Гэбби Дуглас, американская гимнастка, олимпийская чемпионка.
Ушли из жизни:
1877 - Гюстав Курбе, французский пейзажист, жанрист и портретист.
1911 - Григорий Мясоедов, русский живописец, художник-передвижник.
1999 - Павлычко Соломия Дмитриевна, писательница, публицист, автор трудов по истории феминизма, дочь Д. Павлычко.
2004 - Жерар Дебрё, американский экономист французского происхождения, лауреат Нобелевской премии (1983)
2015 - Натали Мария Коул, американская певица и актриса, дочь Нэта Кинга Коула.
Именины:
Вера, Зоя, Марк, Модест, Федор.