Знаменательные события в истории: 31 декабря 2019 года

В этот день, 31 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Новый год 2020

День солидарности азербайджанцев мира.

День работников таможенной службы Кыргызской Республики.

День Святого Сильвестра у западных христиан.

Двенадцатая ночь.

Праздник Девятнадцатого дня месяца Шараф.

Хогманай в Шотландии.

История:

1857 - указом британской королевы Виктории столицей Канады провозглашено город Оттава.

1869 - Обнаружены руины храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света античного мира.

1904 - впервые массово праздновали Новый год на площади Таймс-сквер (тогда - Лонгакр) в Нью-Йорке.

1943 - Житомир окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

1966 - землетрясение силой 8 баллов на британских островах Санта-Крус в Океании.

1970 - Авиакатастрофа Ил-18 под Ленинградом.

2004 - на Тайване официально открыли небоскреб "Тайбэй 101", самый высокий в то время в мире - 509 м.

2009 - в Литве остановили Игналинскую атомную электростанцию, которая работала с 1983 года.

Родились в этот день:

1838 - Эмиль Лубе, французский политический деятель, президент Третьей республики во Франции.

1842 - Джованни Болдини, итальянский живописец, портретист и жанрист.

1880 - Джордж Маршалл, американский генерал, председатель объединенного штаба союзников в годы 2-й Мировой войны, госсекретарь США; разработал программу экономического возрождения послевоенной Европы ("план Маршалла").

1892 - Михайль Семенко, поэт, основоположник украинского футуризма (панфутуризма).

1937 - Энтони Хопкинс, британский и американский актер, режиссер, лауреат премии "Оскар".

1965 - Павлик Виктор Франкович, украинский певец.

1990 - Патрик Чан, канадский фигурист, чемпион мира.

1991 - Бояна Йовановски, сербская теннисистка.

1995 - Гэбби Дуглас, американская гимнастка, олимпийская чемпионка.

Ушли из жизни:

1877 - Гюстав Курбе, французский пейзажист, жанрист и портретист.

1911 - Григорий Мясоедов, русский живописец, художник-передвижник.

1999 - Павлычко Соломия Дмитриевна, писательница, публицист, автор трудов по истории феминизма, дочь Д. Павлычко.

2004 - Жерар Дебрё, американский экономист французского происхождения, лауреат Нобелевской премии (1983)

2015 - Натали Мария Коул, американская певица и актриса, дочь Нэта Кинга Коула.

Именины:

Вера, Зоя, Марк, Модест, Федор.