Знаменательные события в истории: 1 января 2020 года

Праздники:
Новый год.
Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире).
День общественного достояния.
День Бонифатия.
Жень памяти преподобного Илии Муромца Печерского.
История:
1515 - Франциск I становится королём после смерти Людовика XII, своего тестя, не оставившего иных наследников.
1622 - Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта)
1801 - Открыт астероид Церера, позднее признанный карликовой планетой.
1804 - Провозглашена независимость Гаити.
1806 - Конец действия во Франции республиканского календаря.
1887 - Королева Великобритании Виктория была провозглашена императрицей Индии.
1887 - Напечатана первая книга о Шерлоке Холмсе "Этюд в багровых тонах".
1901 - Австралия стала доминионом Британии.
1925 - В Норвегии столица Христиания была переименована в Осло.
1935 - В Турции были введены фамилии и отменены титулы.
1942 - 26 государств подписали Вашингтонскую Декларацию, была образована антигитлеровская коалиция.
1946 - Император Японии Хирохито отрёкся от своего божественного статуса.
1947 - Новогодний праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день.
1956 - Судан получил независимость от Египта и Великобритании.
1958 - Начало работу Европейское экономическое сообщество.
1959 - Революционные войска под руководством Фиделя Кастро вошли в столицу Кубы Гавану. Свержение диктатора Батисты.
1960 - Камерун получил независимость от Франции.
1969 - Состоялась премьера первого выпуска мультфильма "Ну, погоди!".
1978 - катастрофа Boeing 747 под Бомбеем, погибли 213 человек.
1983 — ARPANET сменила основной протокол с NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного Интернета.
1993 - Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию.
2007 - Катастрофа Боинга-737 над Сулавеси.
2009 - В Норвегии вступил в силу закон об однополых браках.
2017 - Антониу Гутерреш вступил в должность Генерального секретаря ООН.
Родились в этот день:
1449 - Лоренцо де Медичи, правитель Флоренции, покровитель художников и литераторов.
1752 - Бетси Росс, швея из Филадельфии, сшившая, согласно легенде, первый американский флаг.
1854 - Джеймс Фрэзер, английский антрополог, фольклорист и историк религии.
1879 - Эдвард Форстер, английский романист.
1909 - Степан Бандера, украинский политический деятель, руководитель Организации Украинских Националистов 1912 Ким Филби.
1919 - Джером Дэвид Сэлинджер, американский писатель.
1939 - Мишель Мерсье, французская актриса.
1956 - Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного валютного фонда.
1960 - Георгий Делиев, актёр, режиссёр комик-труппы "Маски", народный артист Украины.
1986 - Колин Морган, британский актёр.
1987 - Мерил Дэвис, американская фигуристка, олимпийская чемпионка.
1991 - Стэйси Мартин, французская киноактриса.
1992 - Джек Уилшир, английский футболист.
Ушли из жизни:
1515 - Людовик XII, король Франции (1498-1515).
1838 - Наталья Голицына, фрейлина "при дворе четырёх императоров", прототип главной героини повести А. С. Пушкина "Пиковая дама".
1894 - Генрих Герц, немецкий физик, один из основателей электродинамики.
1909 - Николай Каразин, русский художник-баталист и писатель.
1958 - Эдвард Уэстон, выдающийся американский фотограф.
1996 - Эли Шехтман, еврейский писатель.
2009 - Хелен Сазман, южноафриканский политик, борец против апартеида.
2017 - Энтони Аткинсон, британский экономист, создатель индекса Аткинсона.
Именины:
Григорий, Илья, Тимофей.