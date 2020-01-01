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Среда, 01.01.2020
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Знаменательные события в истории: 1 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 1 января 2020 года
07:12 Сегодня Телеграф

В этот день, 1 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Новый год.

Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире).

День общественного достояния.

День Бонифатия.

Жень памяти преподобного Илии Муромца Печерского.

История:

1515 - Франциск I становится королём после смерти Людовика XII, своего тестя, не оставившего иных наследников.

1622 - Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта)

1801 - Открыт астероид Церера, позднее признанный карликовой планетой.

1804 - Провозглашена независимость Гаити.

1806 - Конец действия во Франции республиканского календаря.

1887 - Королева Великобритании Виктория была провозглашена императрицей Индии.

1887 - Напечатана первая книга о Шерлоке Холмсе "Этюд в багровых тонах".

1901 - Австралия стала доминионом Британии.

1925 - В Норвегии столица Христиания была переименована в Осло.

1935 - В Турции были введены фамилии и отменены титулы.

1942 - 26 государств подписали Вашингтонскую Декларацию, была образована антигитлеровская коалиция.

1946 - Император Японии Хирохито отрёкся от своего божественного статуса.

1947 - Новогодний праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день.

1956 - Судан получил независимость от Египта и Великобритании.

1958 - Начало работу Европейское экономическое сообщество.

1959 - Революционные войска под руководством Фиделя Кастро вошли в столицу Кубы Гавану. Свержение диктатора Батисты.

1960 - Камерун получил независимость от Франции.

1969 - Состоялась премьера первого выпуска мультфильма "Ну, погоди!".

1978 - катастрофа Boeing 747 под Бомбеем, погибли 213 человек.

1983 — ARPANET сменила основной протокол с NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного Интернета.

1993 - Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию.

2007 - Катастрофа Боинга-737 над Сулавеси.

2009 - В Норвегии вступил в силу закон об однополых браках.

2017 - Антониу Гутерреш вступил в должность Генерального секретаря ООН.

Родились в этот день:

1449 - Лоренцо де Медичи, правитель Флоренции, покровитель художников и литераторов.

1752 - Бетси Росс, швея из Филадельфии, сшившая, согласно легенде, первый американский флаг.

1854 - Джеймс Фрэзер, английский антрополог, фольклорист и историк религии.

1879 - Эдвард Форстер, английский романист.

1909 - Степан Бандера, украинский политический деятель, руководитель Организации Украинских Националистов 1912 Ким Филби.

1919 - Джером Дэвид Сэлинджер, американский писатель.

1939 - Мишель Мерсье, французская актриса.

1956 - Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного валютного фонда.

1960 - Георгий Делиев, актёр, режиссёр комик-труппы "Маски", народный артист Украины.

1986 - Колин Морган, британский актёр.

1987 - Мерил Дэвис, американская фигуристка, олимпийская чемпионка.

1991 - Стэйси Мартин, французская киноактриса.

1992 - Джек Уилшир, английский футболист.

Ушли из жизни:

1515 - Людовик XII, король Франции (1498-1515).

1838 - Наталья Голицына, фрейлина "при дворе четырёх императоров", прототип главной героини повести А. С. Пушкина "Пиковая дама".

1894 - Генрих Герц, немецкий физик, один из основателей электродинамики.

1909 - Николай Каразин, русский художник-баталист и писатель.

1958 - Эдвард Уэстон, выдающийся американский фотограф.

1996 - Эли Шехтман, еврейский писатель.

2009 - Хелен Сазман, южноафриканский политик, борец против апартеида.

2017 - Энтони Аткинсон, британский экономист, создатель индекса Аткинсона.

Именины:

Григорий, Илья, Тимофей.

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