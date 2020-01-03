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Пятница, 03.01.2020
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Знаменательные события в истории: 3 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 3 января 2020 года
07:17 Сегодня Телеграф

В этот день, 3 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День рождения соломинки для коктейлей.

Религиозные праздники:

Память святителя Филарета (Амфитеатрова), в схиме Феодосия, митрополита Киевского.

История:

1431 - герцог Бургундии продал за 10 000 франков захваченную в плен в результате предательства Жанну д’Арк епископу Кошону, действовавшему от имени английского короля.

1870 - началось сооружение Бруклинского моста.

1918 - Одесса провозгласила себя "временно свободным городом".

1919 - Украинская Национальная Рада приняла постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в Киеве.

1924 - Спустя два года после обнаружения гробницы египетского фараона Тутанхамона, британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище гробницы: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией.

1959 - Аляска получила статус 49-го штата США.

1962 - Папа римский отлучил от церкви Фиделя Кастро.

1977 - произведен первый компьютер фирмы Apple.

2001 - первая леди США Хиллари Клинтон выбрана сенатором от штата Нью-Йорк.

Родились в этот день:

106 до н. э. - Марк Туллий Цицерон (убит в 43 до н. э.), римский оратор, философ и политический деятель.

1806 - Генриетта Гертруда Зонтаг, графиня Росси (ум. 1854), немецкая оперная певица, одна из самых выдающихся певиц первой половины XIX века.

1892 - Джон Рональд Руэл Толкин (ум. 1973), английский писатель, лингвист, филолог, автор всемирно известной трилогии "Властелин колец".

1946 - Джон Пол Джонс, английский музыкант-мультиинструменталист, музыкальный продюсер, басист и клавишник группы "Led Zeppelin".

1956 - Мэл Гибсон, американо-австралийский актер, режиссер, сценарист и продюсер.

1969 - Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, многократный рекордсмен и чемпион "Формулы-1".

Ушли из жизни:

1894 - Элизабет Палмер Пибоди (р. 1804), создательница первого в США детского сада.

1930 - Владислав Городецкий (р. 1863), украинский архитектор.

1945 - Эдгар Кейси (р. 1877), американский экстрасенс и врачеватель.

1979 - Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей "Хилтон".

2005 - Уилл Айснер (р. 1917), американский художник-иллюстратор, один из «отцов» современного комикса.

2008 - Александр Абдулов, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, Народный артист России.

2014 — Григорий Кохан, кинорежиссёр и сценарист, народный артист Украины.

Именины:

Католические: Женевьева.

Православные: Леонтий, Михаил, Никита, Пётр, Прокопий, Сергей, Ульяна, Фемистоклей, Феофан, Филарет.

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Праздник, История, Именины, Этот день в истории, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 3 января.
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