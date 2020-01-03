Знаменательные события в истории: 3 января 2020 года

Праздники:
День рождения соломинки для коктейлей.
Религиозные праздники:
Память святителя Филарета (Амфитеатрова), в схиме Феодосия, митрополита Киевского.
История:
1431 - герцог Бургундии продал за 10 000 франков захваченную в плен в результате предательства Жанну д’Арк епископу Кошону, действовавшему от имени английского короля.
1870 - началось сооружение Бруклинского моста.
1918 - Одесса провозгласила себя "временно свободным городом".
1919 - Украинская Национальная Рада приняла постановление о соединении Западно-Украинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой в Киеве.
1924 - Спустя два года после обнаружения гробницы египетского фараона Тутанхамона, британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище гробницы: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией.
1959 - Аляска получила статус 49-го штата США.
1962 - Папа римский отлучил от церкви Фиделя Кастро.
1977 - произведен первый компьютер фирмы Apple.
2001 - первая леди США Хиллари Клинтон выбрана сенатором от штата Нью-Йорк.
Родились в этот день:
106 до н. э. - Марк Туллий Цицерон (убит в 43 до н. э.), римский оратор, философ и политический деятель.
1806 - Генриетта Гертруда Зонтаг, графиня Росси (ум. 1854), немецкая оперная певица, одна из самых выдающихся певиц первой половины XIX века.
1892 - Джон Рональд Руэл Толкин (ум. 1973), английский писатель, лингвист, филолог, автор всемирно известной трилогии "Властелин колец".
1946 - Джон Пол Джонс, английский музыкант-мультиинструменталист, музыкальный продюсер, басист и клавишник группы "Led Zeppelin".
1956 - Мэл Гибсон, американо-австралийский актер, режиссер, сценарист и продюсер.
1969 - Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, многократный рекордсмен и чемпион "Формулы-1".
Ушли из жизни:
1894 - Элизабет Палмер Пибоди (р. 1804), создательница первого в США детского сада.
1930 - Владислав Городецкий (р. 1863), украинский архитектор.
1945 - Эдгар Кейси (р. 1877), американский экстрасенс и врачеватель.
1979 - Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей "Хилтон".
2005 - Уилл Айснер (р. 1917), американский художник-иллюстратор, один из «отцов» современного комикса.
2008 - Александр Абдулов, советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, Народный артист России.
2014 — Григорий Кохан, кинорежиссёр и сценарист, народный артист Украины.
Именины:
Католические: Женевьева.
Православные: Леонтий, Михаил, Никита, Пётр, Прокопий, Сергей, Ульяна, Фемистоклей, Феофан, Филарет.