Знаменательные события в истории: 4 января 2020 года

Праздники:
Религиозные праздники:
Память святой Элизабет Энн Сетон.
Память великомученицы Анастасии Узорешительницы.
Память мучеников Хрисогона (Римлянина) Аквилейского, Евода Никейского, Евтихиана Иллирийского и мученицы Феодотии Никейской и иных (ок. 304).
Национальные праздники:
История:
1896 - Юта стала 45-м штатом США.
1919 - Совет Восточной Галиции приняла решение о присоединении к Украине.
1919 - Центральная Рада запретила оборот в Украине русских, немецких и австрийских денег.
1970 - "Битлз" в последний раз работали вместе во время записи песни Let It Be для одноимённого альбома.
1985 - В Лондоне родилась девочка у первой в мире гестационной суррогатной матери.
2004 - Американский марсоход "Спирит" совершил посадку на поверхности Марса.
2010 - Состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа.
2016 - Саудовская Аравия, Бахрейн и Судан разорвали дипломатические отношения с Ираном.
Родились в этот день:
1643 - Исаак Ньютон, английский физик, астроном, математик, заложивший основы классической механики.
1809 - Луи Брайль, французский педагог, автор азбуки для слепых.
1965 - Джулия Ормонд, британская актриса и продюсер.
Ушли из жизни:
1752 - Габриэль Крамер, швейцарский математик.
1960 - Альбер Камю, французский писатель и журналист, Нобелевский лауреат.
1961 - Эрвин Шредингер, австрийский физик-теоретик, разработчик квантовой механики, Нобелевский лауреат.
1965 - Томас Элиот, англо-американский поэт и критик, Нобелевский лауреат.
2010 - Кейси Джонсон (р. 1979), наследница бизнес-империи "Johnson & Johnson".
2012 — Ева Арнольд (р. 1912), американский фотограф и фотожурналист.
Именины:
Анастасия, Дмитрий, Федор.