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Знаменательные события в истории: 4 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 4 января 2020 года
07:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 4 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Память святой Элизабет Энн Сетон.

Память великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Память мучеников Хрисогона (Римлянина) Аквилейского, Евода Никейского, Евтихиана Иллирийского и мученицы Феодотии Никейской и иных (ок. 304).

Национальные праздники:

Мьянма — День Независимости.

История:

1896 - Юта стала 45-м штатом США.

1919 - Совет Восточной Галиции приняла решение о присоединении к Украине.

1919 - Центральная Рада запретила оборот в Украине русских, немецких и австрийских денег.

1970 - "Битлз" в последний раз работали вместе во время записи песни Let It Be для одноимённого альбома.

1985 - В Лондоне родилась девочка у первой в мире гестационной суррогатной матери.

2004 - Американский марсоход "Спирит" совершил посадку на поверхности Марса.

2010 - Состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа.

2016 - Саудовская Аравия, Бахрейн и Судан разорвали дипломатические отношения с Ираном.

Родились в этот день:

1643 - Исаак Ньютон, английский физик, астроном, математик, заложивший основы классической механики.

1809 - Луи Брайль, французский педагог, автор азбуки для слепых.

1965 - Джулия Ормонд, британская актриса и продюсер.

Ушли из жизни:

1752 - Габриэль Крамер, швейцарский математик.

1960 - Альбер Камю, французский писатель и журналист, Нобелевский лауреат.

1961 - Эрвин Шредингер, австрийский физик-теоретик, разработчик квантовой механики, Нобелевский лауреат.

1965 - Томас Элиот, англо-американский поэт и критик, Нобелевский лауреат.

2010 - Кейси Джонсон (р. 1979), наследница бизнес-империи "Johnson & Johnson".

2012 — Ева Арнольд (р. 1912), американский фотограф и фотожурналист.

Именины:

Анастасия, Дмитрий, Федор. 

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Праздник, История, Именины, Знаменательные события, 4 января.
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