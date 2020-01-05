Знаменательные события в истории: 5 января 2020 года

Праздники:
Религиозные праздники:
Память мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста (III в.).
Память святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского (1310).
Память папы римского Телесфора.
Национальные праздники:
Республика Сербская, Flag of Serbia.svg Сербия, Flag of Montenegro.svg Черногория — Туциндан.
Белоруссия — День работников социальной защиты.
История:
1757 - Робер-Франсуа Дамьен совершил неудачное покушение на короля Людовика XV.
1769 - Джеймс Уатт получает патент на свою паровую машину.
1933 - В Сан-Франциско началось строительство моста над проливом "Золотые ворота".
1968 - приход к власти в Чехословакии Александра Дубчека, который положил начало "Пражской весне".
1972 - начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля.
1977 - арестованы лидеры Украинского Хельсинкского Союза Николай Руденко и Олекса Тихий.
1993 — потерпел крушение танкер MV Braer, в результате чего произошла утечка нефти объёмом 84 700 тонн.
Родились в этот день:
1786 - Томас Наттолл, английский ботаник и зоолог.
1914 - Николя де Сталь, французский живописец российского происхождения.
1932 - Умберто Эко, итальянский философ, ученый, писатель.
1969 - Мэрилин Мэнсон, американский музыкант и певец, основатель и лидер одноименной американской группы.
1975 - Брэдли Купер, американский актер.
1986 - Яна Шемякина, украинская фехтовальщица на шпагах, олимпийская чемпионка (2012).
Ушли из жизни:
1933 - Калвин Кулидж, 30-й президент США (1923-1929), государственный и политический деятель.
2007 - Андо Момофуку, японский бизнесмен, изобретатель лапши быстрого приготовления.
2009 — покончил с собой Адольф Меркле (р. 1934), немецкий миллиардер.
2018 — Джон Янг (р. 1930), астронавт США, побывавший на Луне.
Именины:
Василий, Иван, Макар, Наум, Павел.
День Федула — день оберега скотины, домашних животных и птицы.