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Знаменательные события в истории: 5 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 5 января 2020 года
07:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 5 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Память мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста (III в.).

Память святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского (1310).

Память папы римского Телесфора.

Национальные праздники:

Республика Сербская, Flag of Serbia.svg Сербия, Flag of Montenegro.svg Черногория — Туциндан.

Белоруссия — День работников социальной защиты.

История:

1757 - Робер-Франсуа Дамьен совершил неудачное покушение на короля Людовика XV.

1769 - Джеймс Уатт получает патент на свою паровую машину.

1933 - В Сан-Франциско началось строительство моста над проливом "Золотые ворота".

1968 - приход к власти в Чехословакии Александра Дубчека, который положил начало "Пражской весне".

1972 - начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля.

1977 - арестованы лидеры Украинского Хельсинкского Союза Николай Руденко и Олекса Тихий.

1993 — потерпел крушение танкер MV Braer, в результате чего произошла утечка нефти объёмом 84 700 тонн.

Родились в этот день:

1786 - Томас Наттолл, английский ботаник и зоолог.

1914 - Николя де Сталь, французский живописец российского происхождения.

1932 - Умберто Эко, итальянский философ, ученый, писатель.

1969 - Мэрилин Мэнсон, американский музыкант и певец, основатель и лидер одноименной американской группы.

1975 - Брэдли Купер, американский актер.

1986 - Яна Шемякина, украинская фехтовальщица на шпагах, олимпийская чемпионка (2012).

Ушли из жизни:

1933 - Калвин Кулидж, 30-й президент США (1923-1929), государственный и политический деятель.

2007 - Андо Момофуку, японский бизнесмен, изобретатель лапши быстрого приготовления.

2009 — покончил с собой Адольф Меркле (р. 1934), немецкий миллиардер.

2018 — Джон Янг (р. 1930), астронавт США, побывавший на Луне.

Именины:

Василий, Иван, Макар, Наум, Павел.

День Федула — день оберега скотины, домашних животных и птицы.

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Праздник, История, Именины, Знаменательные события, 5 января.
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