Знаменательные события в истории: 6 января 2020 года

В этот день, 6 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Рождественский сочельник у восточных христиан.

Богоявление (в этот же день совершается память трёх царей-волхвов).

Национальные праздники:

Исландия — Йоль.

История:

1884 - Паулем Нипковым подана патентная заявка на изобретение электрического телескопа, ставшего основой для механического телевидения.

1939 - немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман сообщили об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов. Это был первый шаг к практическому использованию ядерной энергии.

1975 - на американском телеканале NBC впервые вышла в эфир игра "Wheel of Fortune", известная как "Поле чудес".

1978 - Правительство Соединенных Штатов вернуло Венгрии одну из ее реликвий - корону святого Иштвана, которая хранилась в США со времен Второй мировой войны.

1994 - в Детройте американская фигуристка Нэнси Керриган во время тренировки на льду подверглась атаке охранника своей соперницы Тони Хардинг.

2015 - Литва остановила на своей территории вещание российских государственных телеканалов РТР Планета, РенТВ и НТВ-Мир - за искажение информации о событиях в Украине.

Родились в этот день:

1412 - Жанна Д’Арк, национальная французская героиня.

1596 - Богдан Хмельницкий, украинский государственный и военный деятель, гетман Войска Запорожского.

1878 — Карл Сэндберг, американский поэт, историк, писатель-романист, фольклорист, лауреат Пулитцеровской премии.

1938 - Адриано Челентано, итальянский певец, композитор, актер, режиссер, телеведущий.

1946 - Сид Барретт, английский музыкант, поэт и художник, основатель группы "Pink Floyd".

1954 - Энтони Мингелла, английский режиссер.

1982 — Эдди Редмэйн, британский актёр, лауреат премии "Оскар".

1986 — Ирина Шейк, российская супермодель.

Ушли из жизни:

1852 - Луи Брайль, французский педагог, автор азбуки для слепых.

1919 - Теодор Рузвельт, 26-й президент США (1901-1909), Нобелевский лауреат.

1949 - Виктор Флеминг, американский кинорежиссер.

2002 — Серж Бриньоли, швейцарский художник, скульптор и коллекционер.

Именины:

Православные: Агата и Агафа/Агафья, Антиох, Афродисий, Ахаик, Ахмед/Ахмет, Витимион, Евгения, Евсузий, Иакинф, Иннокентий, Клавдия, Николай, Прот, Сергей.