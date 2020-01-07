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Знаменательные события в истории: 7 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 7 января 2020 года
08:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 7 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Рождество Христово - в церквях, пользующихся юлианским календарём: Русской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Польской.

Национальные праздники:

Египет: день, посвящённый богине Сехмет и связанный с увеличением солнечного дня.

История:

1610 - Галилео Галилей открыл спутники Юпитера.

1785 - француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересёк Ла-Манш на воздушном шаре.

1839 - Физик Доминик Франсуа Араго раскрыл секрет "светописи".

1928 - Начались летные испытания самолета У-2, широко применявшегося во время Великой отечественной войны.

1989 - наследный принц Японии Акихито провозглашён новым императором.

2015 - в Париже произошёл теракт в редакции Charlie Hebdo.

Родились в этот день:

1800 - Миллард Филлмор, 13-й президент США (1850–1853), американский государственный деятель.

1871 - Эмиль Борель, французский математик, профессор.

1964 - Николас Кейдж, американский актер, режиссер, продюсер.

1985 - Льюис Хэмилтон, британский автогонщик, трёхкратный чемпион Формулы-1 2008, 2014 и 2015 годов.

1988 - Роберт Шиэн, ирландский актер, наиболее известен ролью Нейтана в сериале "Отбросы".

1991 - Эден Азар, бельгийский футболист, полузащитник "Челси" и сборной Бельгии.

Ушли из жизни:

1943 - Никола Тесла, американский изобретатель сербского происхождения, инженер, физик.

2014 - Шао Ифу , гонконгский медиамагнат, один из основателей китайского кинематографа.

2017 - Мариу Суариш, португальский политик-социалист, президент Португалии (1986—1996).

Именины:

Леонид, Мария.

Католические: Карл, Кнуд, Лукиан, Раймунд.

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Праздник, История, Именины, Знаменательные события, 7 января.
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