Знаменательные события в истории: 8 января 2020 года

В этот день, 8 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Собор Пресвятой Богородицы.

Попразднство Рождества Христова.

История:

1297 - Монако получило независимость от Генуи.

1851 - Физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится.

1957 - Бобби Фишер в возрасте 13 лет стал чемпионом США по шахматам.

1959 - Шарль де Голль стал президентом Французской Республики.

1961 - Французы на референдуме проголосовали за предоставление Алжиру независимости.

1989 - катастрофа Boeing 737 в Кегворте, погибли 47 человек.

1996 - катастрофа Ан-32 в Киншасе, погибли 237 человек.

2011 - в городе Тусон (США) во время выступления перед избирателями члена Палаты представителей США от штата Аризона Габриэль Гиффордс 22-летний Джаред Ли Лофнер совершил покушение на нее. Гиффордс с тяжелым ранением головы была доставлена в госпиталь. Погибли 6, ранены 14 человек.

Родились в этот день:

1888 - Юра Игнат Петрович, украинский актер и режиссер.

1926 - Ханае Мори, японский кутюрье и дизайнер одежды.

1935 - Элвис Пресли, американский певец и актер, один из создателей рок-н-ролла.

1935 - Василий Симоненко, украинский поэт ("Лебеді материнства", "Ти знаєш, що ти людина?", "Україні"), журналист, один из активистов движения "шестидесятников".

1939 - Каролина Эррера, венесуэльско-американская дизайнер, модельер и предприниматель.

1942 - Стивен Уильям Хокинг (ум. 2018), один из наиболее влиятельных в научном смысле и известных широкой общественности физиков-теоретиков нашего времени.

1947 - Дэвид Боуи (ум. 2016), британский рок-музыкант и актер.

1975 - Елена Грушина, украинская фигуристка, бронзовый призер чемпионата мира (2005) и Олимпийских игр (2006).

1984 - Ким Чен Ын, северокорейский лидер (с 2011 г.).

1986 - Давид Сильва, испанский футболист, чемпион мира (2010) в составе сборной.

1988 - Ярослав Джусь, украинский бандурист, композитор, аранжировщик, ди-джей, лауреат многих всеукраинских и международных конкурсов, полуфиналист и обладатель приза зрительских симпатий главного шоу страны "Украина имеет талант-2", основатель группы "Шпилясті кобзарі".

2011 - Винсент и Йозефина, наследники датского престола, дети принца Фредерика и его супруги Мэри.

Ушли из жизни:

1324 - Марко Поло, итальянский купец и путешественник.

1642 - Галилео Галилей, итальянский ученый - физик и астроном.

1878 - Николай Некрасов, русский поэт, писатель и публицист.

1896 - Поль Верлен, французский поэт, основоположник символизма.

1962 - Роже Дюкре французский фехтовальщик, трехкратный олимпийский чемпион, журналист.

1965 - Владимир Сосюра, украинский писатель, поэт-лирик.

2017 - Николай Гедда (настоящая фамилия Устинов, шведский оперный певец (лирический тенор).

Именины:

Католические: Або, Аполлинарий, Гудула, Лукиан, Пега, Северин, Торфинн.

Православные: Або, Августа, Агриппина, Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Дмитрий, Еварест, Евфимий/Ефим, Исаакий, Константин, Констанций, Леонид, Макария, Мария, Михаил, Никодим, Николай.