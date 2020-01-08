Знаменательные события в истории: 8 января 2020 года

Праздники:
Собор Пресвятой Богородицы.
Попразднство Рождества Христова.
История:
1297 - Монако получило независимость от Генуи.
1851 - Физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится.
1957 - Бобби Фишер в возрасте 13 лет стал чемпионом США по шахматам.
1959 - Шарль де Голль стал президентом Французской Республики.
1961 - Французы на референдуме проголосовали за предоставление Алжиру независимости.
1989 - катастрофа Boeing 737 в Кегворте, погибли 47 человек.
1996 - катастрофа Ан-32 в Киншасе, погибли 237 человек.
2011 - в городе Тусон (США) во время выступления перед избирателями члена Палаты представителей США от штата Аризона Габриэль Гиффордс 22-летний Джаред Ли Лофнер совершил покушение на нее. Гиффордс с тяжелым ранением головы была доставлена в госпиталь. Погибли 6, ранены 14 человек.
Родились в этот день:
1888 - Юра Игнат Петрович, украинский актер и режиссер.
1926 - Ханае Мори, японский кутюрье и дизайнер одежды.
1935 - Элвис Пресли, американский певец и актер, один из создателей рок-н-ролла.
1935 - Василий Симоненко, украинский поэт ("Лебеді материнства", "Ти знаєш, що ти людина?", "Україні"), журналист, один из активистов движения "шестидесятников".
1939 - Каролина Эррера, венесуэльско-американская дизайнер, модельер и предприниматель.
1942 - Стивен Уильям Хокинг (ум. 2018), один из наиболее влиятельных в научном смысле и известных широкой общественности физиков-теоретиков нашего времени.
1947 - Дэвид Боуи (ум. 2016), британский рок-музыкант и актер.
1975 - Елена Грушина, украинская фигуристка, бронзовый призер чемпионата мира (2005) и Олимпийских игр (2006).
1984 - Ким Чен Ын, северокорейский лидер (с 2011 г.).
1986 - Давид Сильва, испанский футболист, чемпион мира (2010) в составе сборной.
1988 - Ярослав Джусь, украинский бандурист, композитор, аранжировщик, ди-джей, лауреат многих всеукраинских и международных конкурсов, полуфиналист и обладатель приза зрительских симпатий главного шоу страны "Украина имеет талант-2", основатель группы "Шпилясті кобзарі".
2011 - Винсент и Йозефина, наследники датского престола, дети принца Фредерика и его супруги Мэри.
Ушли из жизни:
1324 - Марко Поло, итальянский купец и путешественник.
1642 - Галилео Галилей, итальянский ученый - физик и астроном.
1878 - Николай Некрасов, русский поэт, писатель и публицист.
1896 - Поль Верлен, французский поэт, основоположник символизма.
1962 - Роже Дюкре французский фехтовальщик, трехкратный олимпийский чемпион, журналист.
1965 - Владимир Сосюра, украинский писатель, поэт-лирик.
2017 - Николай Гедда (настоящая фамилия Устинов, шведский оперный певец (лирический тенор).
Именины:
Католические: Або, Аполлинарий, Гудула, Лукиан, Пега, Северин, Торфинн.
Православные: Або, Августа, Агриппина, Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Дмитрий, Еварест, Евфимий/Ефим, Исаакий, Константин, Констанций, Леонид, Макария, Мария, Михаил, Никодим, Николай.