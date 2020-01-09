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Четверг, 09.01.2020
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Знаменательные события в истории: 9 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 9 января 2020 года
07:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 9 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Память первомученика и архидиакона Стефана.

Память преподобного Феодора Начертанного исповедника.

Степановы труды. Степан. Стефанов день.

Национальные праздники:

Республика Сербская — День Республики.

История:

1648 - Богдана Хмельницкого избран гетманом Запорожской Сечи.

1792 - Заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну (1787-1791).

1951 - Официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США).

2007 - представлен первый iPhone.

Родились в этот день:

1797 - Фердинанд Врангель, российский мореплаватель, полярный исследователь.

1908 - Симона де Бовуар, французская писательница, философ, идеолог феминистского движения; супруга Жан-Поля Сартра.

1913 - Ричард Никсон, 37-й президент США (1969-1974).

1924 - Сергей Параджанов, украинский кинорежиссер.

1970 - Лара Фабиан, бельгийская певица.

1973 - Шон Пол, ямайский певец, обладатель премии "Грэмми".

1978 - Александр Джеймс Маклин, певец, участник "Backstreet Boys".

1982 - Кэтрин, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма.

1987 - Елена Пидгрушная, украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете.

1989 - Нина Добрев, канадская актриса болгарского происхождения, фотомодель и гимнастка.

Ушли из жизни:

1873 - Наполеон III (р. 1808), французский император (1852-1870 гг.).

1905 - Луиза Мишель (р. 1830), французская феминистка, писательница, поэтесса и общественница.

1918 - Эмиль Рейно (р. 1844), французский художник, изобретатель, предтеча мультипликации.

1923 - Кэтрин Мэнсфилд (р. 1888), новозеландская и английская писательница-модернистка.

1953 - Ханс Онруд (р. 1863), норвежский писатель, театральный и литературный критик.

1995 - Питер Кук (р. 1937), британский актер, сценарист, артист разговорного жанра.

2013 - Джеймс Макгилл Бьюкенен (р. 1919), американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1986).

2014 — Дэйл Мортенсен (р. 1939), американский экономист, лауреат Нобелевской премии (2010).

Именины:

Католические: Адриан.

Православные: Антонина, Елена, Иосиф, Давид, Степан, Тихон, Ферапонт, Фёдор, Яков.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, 9 января.
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