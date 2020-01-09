Знаменательные события в истории: 9 января 2020 года

Праздники:
Религиозные праздники:
Память первомученика и архидиакона Стефана.
Память преподобного Феодора Начертанного исповедника.
Степановы труды. Степан. Стефанов день.
Национальные праздники:
Республика Сербская — День Республики.
История:
1648 - Богдана Хмельницкого избран гетманом Запорожской Сечи.
1792 - Заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну (1787-1791).
1951 - Официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке (США).
2007 - представлен первый iPhone.
Родились в этот день:
1797 - Фердинанд Врангель, российский мореплаватель, полярный исследователь.
1908 - Симона де Бовуар, французская писательница, философ, идеолог феминистского движения; супруга Жан-Поля Сартра.
1913 - Ричард Никсон, 37-й президент США (1969-1974).
1924 - Сергей Параджанов, украинский кинорежиссер.
1970 - Лара Фабиан, бельгийская певица.
1973 - Шон Пол, ямайский певец, обладатель премии "Грэмми".
1978 - Александр Джеймс Маклин, певец, участник "Backstreet Boys".
1982 - Кэтрин, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма.
1987 - Елена Пидгрушная, украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете.
1989 - Нина Добрев, канадская актриса болгарского происхождения, фотомодель и гимнастка.
Ушли из жизни:
1873 - Наполеон III (р. 1808), французский император (1852-1870 гг.).
1905 - Луиза Мишель (р. 1830), французская феминистка, писательница, поэтесса и общественница.
1918 - Эмиль Рейно (р. 1844), французский художник, изобретатель, предтеча мультипликации.
1923 - Кэтрин Мэнсфилд (р. 1888), новозеландская и английская писательница-модернистка.
1953 - Ханс Онруд (р. 1863), норвежский писатель, театральный и литературный критик.
1995 - Питер Кук (р. 1937), британский актер, сценарист, артист разговорного жанра.
2013 - Джеймс Макгилл Бьюкенен (р. 1919), американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1986).
2014 — Дэйл Мортенсен (р. 1939), американский экономист, лауреат Нобелевской премии (2010).
Именины:
Католические: Адриан.
Православные: Антонина, Елена, Иосиф, Давид, Степан, Тихон, Ферапонт, Фёдор, Яков.