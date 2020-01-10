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Пятница, 10.01.2020
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Знаменательные события в истории: 10 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 10 января 2020 года
07:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 10 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Память папы римского Агафона.

Память мучеников 20000, в Никомидии в церкви сожжённых, и прочих, там же вне церкви пострадавших: Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мцц. Агафии, Домны, Феофилы и иных.

Национальные праздники:

Таиланд — День детей.

Бенин — День Вуду.

История:

49 до н. э. - Юлий Цезарь пересёк с войском Рубикон, что означало неизбежное начало гражданской войны.

1810 - аннулирован брак Наполеона и Жозефины.

1863 - в Лондоне открылась первая в мире линия метро.

1920 - на первом в истории заседании Лиги Наций ратифицирован Версальский договор, окончивший Первую мировую войну.

1946 - первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Лондоне (Westminster Central Hall), на котором представлено 51 государство.

1954 - катастрофа первого в мире реактивного пассажирского самолета близ острова Эльба (разрушение в воздухе). Погибли 35 человек.

1962 - величайшая в истории лавин катастрофа: обвал с Невадо-Уаскаран (Перу). Объем массы снега и льда составил приблизительно 3 млн кубических метров, а к концу движения достиг 10 млн кубометров. Лавина за 7 мин. стерла с лица земли городок Ранраирка, 6 меньших поселений и частично разрушила еще три. Точное число жертв неизвестно. По приблизительным подсчётам погибло 4 тыс. человек и 10 тыс. голов домашних животных.

2001 - первый выход в свет Wikipedia как части "Нупедии". Через 5 дней Wikipedia становится самостоятельным сайтом.

Родились в этот день:

1883 - Алексей Толстой, русский писатель и публицист.

1934 - Леонид Кравчук, украинский политический деятель, 1-й Президент Украины (1991-1994).

1936 - Роберт Вильсон, американский физик, Нобелевский лауреат.

1981 - Алан Бадоев, украинский режиссер, клипмейкер, продюсер.

Ушли из жизни:

1778 - Карл Линней, шведский врач и натуралист, создатель единой системы растительного и животного мира.

1971 - Габриэль Шанель, французский кутюрье, крупная фигура в истории моды 20-го столетия.

2005 - Жозефина Шарлотта Бельгийская (р. 1927 год), супруга Великого герцога Люксембургского Жана.

2007 - Карло Понти, итальянский кинопродюсер.

2016 - Дэвид Боуи (р. 1947), британский певец.

2018 - Михаил Державин (р. 1936), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

Именины:

Католические: Авдий, Агафон, Пьетро.

Православные: Агафья, Александр, Арефа, Аркадий, Вавила, Гликерий, Горгоний, Давид, Домна, Дорофей, Евфимий/Ефим, Зинон, Игнатий, Индис, Иосиф, Корнилий, Леонид, Мардоний, Мигдоний, Никанор, Никодим, Николай, Пётр, Симон, Феоктист, Феофил, Феофила, Яков.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, 10 января.
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