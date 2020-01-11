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Суббота, 11.01.2020
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Знаменательные события в истории: 11 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 11 января 2020 года
07:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 11 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Память мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.

Память преподобных Марка гробокопателя, Феофила Слезоточивого, старшего брата и Иоанна Богоугодного, младшего брата Печерских, в Ближних пещерах.

Память Феодосия Великого.

Национальные праздники:

Республика Сербская — День Республики.

История:

1787 - Уильям Гершель открыл существование Титании и Оберона - спутников планеты Уран.

1909 - В Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.

1946 - После свержения короля Зога в Албании была провозглашена народная республика.

1981 - команда из трех британцев под руководством сэра Ренальфа Финнеса завершила самую длинную по расстоянию и короткую по продолжительности экспедицию через Антарктику, достигнув базу Скотта после 75 дней пути.

2011 - Прекращена общая поддержка операционной системы Windows XP Service Pack 3.

Родились в этот день:

1875 - Рейнгольд Глиэр, украинский и российский композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель немецко-польского происхождения

1965 - Виктория Платова, российская писательница, автор детективных романов.

1972 - Константин Хабенский, российский актёр, народный артист России.

1972 - Аманда Пит, американская киноактриса.

1981 — Том Мейган, британский музыкант, фронтмен рок-группы "Kasabian".

1983 — Кайса Мякяряйнен, финская биатлонистка, чемпион мира.

Ушли из жизни:

1986- Сид Чаплин, английский писатель.

1874 - Гейл Борден, американский предприниматель, изобретатель сгущенного молока.

2014 - Ариэль Шарон, израильский военный деятель и политик, премьер-министр Израиля (2001-2006).

2015 — Анита Экберг, шведская актриса и фотомодель.

Именины:

Православные: Агриппина, Анна, Афинодор, Варвара, Василиск, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Маркелл, Матрона, Наталия, Фаддей, Феодосий, Феофил.

Католические: Леуций, Паулин, Теодосий.

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Праздник, История, Именины, Этот день в истории, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 11 января.
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