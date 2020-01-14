Знаменательные события в истории: 14 января 2020 года

В этот день, 14 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Обрезание Господне.

Васильев день. Старый Новый год. Начало Страшных вечеров.

Память святителя Афанасия Полтавского (Вольховского), чудотворца.

Память Феликса Ноланского.

Национальные праздники:

Узбекистан - День защитников Родины.

История:

1506 - в Риме была найдена мраморная скульптурная группа "Лаокоон и его сыновья".

1914 - впервые в мире Генри Форд применил конвейерный метод для массовой сборки автомобилей.

1969 - в результате пожара на борту авианосца ВМС США "Энтерпрайз" в районе Гавайских островов погибло 27 человек, уничтожено 15 самолетов.

1972 - взошла на трон королева Дании Маргрете II.

1980 - Чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН осудила ввод советских войск в Афганистан.

1991 - в час ночи отряд спецназа и группа "Альфа" взяли штурмом телебашню в Вильнюсе. В результате операции погибло 14 человек.

2005 - космический зонд "Гюйгенс" совершил посадку на Титан.

2010 - Часы конца света переведены на одну минуту назад.

Родились в этот день:

83 до н. е. - Марк Антоний, римский полководец и государственный деятель.

1882 - Иван Огиенко (митрополит Илларион), украинский православный митрополит, языковед, историк церкви, культурный деятель.

1883 - Нина Риччи (Мария Ниелли), известная французская модельер итальянского происхождения. Открыла в 1932 году вместе с сыном Дом моды Риччи, который существует до сих пор и выпускает одежду, парфюмерию, косметику и модные аксессуары.

1902 - Василий Минко, украинский драматург комедиограф.

1925 - Юкио Мисима, выдающийся японский писатель ХХ века, драматург, актер, политический деятель.

1928 - Валентина Зимняя, украинская актриса, театральный педагог, заслуженная актриса УССР (1960).

1937 - Евгений Гуцало, украинский прозаик, поэт, публицист, кинодраматург, лауреат Шевченковской премии.

1963 - Стивен Содерберг, американский кинорежиссер. Неоднократный номинант на премию "Оскар".

Ушли из жизни:

1898 - Льюис Кэрролл, английский математик, философ и писатель-сказочник.

1949 - Хэрри Стэк Салливан, американский психолог, один из основателей неофрейдизма.

1966 - Сергей Королев, советский ученый, основоположник практической космонавтики.

2016 - Алан Рикман, британский актер театра и кино, актер озвучивания, режиссер.

Именины:

Мужские: Александр, Афанасий, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Пётр, Платон, Федосей, Федот, Фульгент, Яков.

Женские: Эмилия.