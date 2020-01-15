Знаменательные события в истории: 15 января 2020 года

Праздники:
Религиозные праздники:
Предпразднство Богоявления.
Память отшельника Павла Фивейского.
Преставление (1833), второе обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1991).
Память святителя Сильвестра, Папы Римского.
Национальные праздники:
Египет - День посадки деревьев.
История:
1582 - заключен Ям-Запольский мирный договор.
1892 - Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете.
1943 - завершено строительство здания Пентагона.
1955 - китайское руководство приняло решение о создании собственного ядерного арсенала.
2001 - начал работу сайт "Википедии", wiki-энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.
2009 - экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолёт с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.
2011 - завершился референдум о независимости Южного Судана.
Родились в этот, день:
1622 - Жан Мольер, французский драматург-комедиограф и актер.
1795 - Александр Грибоедов, русский дипломат, драматург и поэт.
1850 - Софья Ковалевская, русский математик, писатель и публицист.
1895 - Арттури Илмари Виртанен (ум. 1973), финский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (1945).
1929 - Мартин Лютер Кинг (убит в 1968), американский священнослужитель, лидер борьбы за гражданские права темнокожих американцев.
Ушли из жизни:
1919 - Карл Либкнехт, немецкий революционер, деятель германского и международного рабочего движение.
1919 - Роза Люксембург, немецкая революционерка, деятель европейского коммунистического движения.
2013 - Нагиса Осима (р. 1932), японский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
2018 - Долорес О’Риордан (р. 1971), ирландская певица, автор песен и вокалистка рок-группы The Cranberries.
Именины:
Католические:
Мужские: Макарий, Павел;
Женские: Ита.
Православные:
Мужские: Аммон, Василий, Егор, Домн, Закхей, Зорсис, Кузьма, Марк, Модест, Пётр, Серафим, Сергей, Сидор, Сильвестр, Феоген, Феопемпт, Феопист.
Женские: Ульяна, Федотья.