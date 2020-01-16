Знаменательные события в истории: 16 января 2020 года

В этот день, 16 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Малахий. Пророка Малахии, Гордей и Малахия.

Память преподобной Женевьевы Парижской.

Память пророка Малахии.

История:

27 до н.э.- Октавиан получил титул Августа.

1920 - Сухой закон в США закреплен Конституцией.

1963 - впервые пилотом авиалайнера на международной линии стала женщина - англичанка Ивонн Поуп, пилотировавшая авиарейс из Лондона в Дюссельдорф.

1969 - чешский студент Ян Палах в знак протеста против интервенции советских войск в Чехословакию, совершил самосожжение в центре Праги.

1984 - Майкл Джексон получил 8 статуэток "Грэмми" за альбом "Thriller".

1991 - Белый дом официально объявил о начале операции "Буря в пустыне", целью которой было освободить Кувейт от иракской оккупации.

1997 - компания Microsoft выпустила Office 97, комплексную офисную программу, которая мгновенно стала бестселлером и завоевала 80% рынка.

2002 - Совет безопасности ООН проголосовал за наложение санкций на экстремистскую организацию Аль-Каида и движение Талибан.

2006 - Элен Джонсон-Серлиф принесла присягу как президент Либерии, став первой женщиной-главой государства в Африке.

2014 - в Украине приняты "законы о диктатуре" ("законы 16 января").

Родились в этот день:

1901 - Фрэнк Замбони, американский инженер, изобретатель ледового комбайна.

1959 — Шаде Аду, британская исполнительница нигерийского происхождения, лидер группы Sade.

1969 - Рой Джонс, американский боксер-профессионал, серебряный призер Олимпийских игр 1988 года.

1969 - Даниела Эскобар, бразильская актриса, телеведущая.

1973 - Джози Дэвис, американская актриса.

1974 - Кейт Мосс, британская фотомодель.

1979 - Алия (погибла в 2001), американская певица, актриса и модель.

1991 - Мэтт Дюшен, канадский хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира.

Ушли из жизни:

1806 - Никола Леблан, французский химик-технолог.

1957 - Артуро Тосканини, итальянский дирижер.

2014 - Хосе Сулейман (р. 1931), президент WBC, член Международного Боксёрского Зала Славы.

2018 - Брэдфорд Диллман (р. 1930), американский актёр кино и телевидения.

Именины:

Католические: Берард, Гонорат, Фурсей.

Православные: Арина/Ирина, Гордей, Индика, Малафей/Малахий, Павла.