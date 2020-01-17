Знаменательные события в истории: 17 января 2020 года

В этот день, 17 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Святки. Феоктист. Феоктистов день.

Память святого Антония.

Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и Луки евангелистов, Клеопы, Симеона, Варнавы (Иосифа), Варсавы (Иуста, Иосифа, Иосии), Фаддея, Анании, первомученика архидиакона Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Онисима, Епафраса, Архиппа, Силы, Силуана, Крискента, Криспа, Епенета, Андроника, Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Родиона (Иродиона), Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, Лина, Гаия, Филолога, Лукия, Иасона, Сосипатра, Олимпа (Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихика, Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Артемы, Акилы, Фортуната и Ахаика, Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера, (Кифы, Кесаря и Алфея).

История:

395 - Римская империя разделилась на Восточную и Западную.

1773 - Джеймс Кук пересек Южный полярный круг.

1919 - польский пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский стал премьер-министром Польши.

1920 - в Советской России официально отменена смертная казнь.

1929 - эмир Афганистана Инаятулла-хан, правивший всего три дня, был вынужден отречься от престола после государственного переворота.

1959 - Сенегал и Французский Судан подписали соглашение о создании Федерации Мали.

1966 - американский стратегический бомбардировщик B-52 столкнулся над Испанией с самолетом-заправщиком. В результате катастрофы семь человек погибли, одна из термоядерных бомб, находившихся на борту B-52, упала в Средиземное море и была найдена лишь через два месяца.

1995 - более 6400 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в японском городе Кобе.

2001 - евреи, пережившие Холокост, добились компенсации от властей Австрии за имущество, конфискованное в период правления нацистов.

Родились в этот день:

1706 - Бенджамин Франклин, американский государственный деятель, ученый, один из отцов-основателей США.

1863 - Константин Станиславский, русский актер, режиссер, педагог, реформатор театра, Народный артист СССР.

1942 - Мохаммед Али, американский боксер, олимпийский чемпион.

1962 - Джим Керри, американский киноактер.

1964 - Мишель Обама, первая леди Соединенных Штатов Америки, общественный деятель, адвокат.

1979 - Олег Лисогор, украинский пловец, многократный чемпион мира и Европы.

1980 - Максим Чмерковский, украинско-американский танцор, чемпион из латинских танцев, хореограф, инструктор, телеведущий и киноактер.

1980 - Зоуи Дешанель, американская актриса и певица.

1982 - Дуэйн Уэйд, американский баскетболист, олимпийский чемпион (2008).

1984 - Келвин Харрис, шотландский автор-исполнитель, продюсер, диджей.

1985 - Симона Симонс, нидерландская певица, ведущая вокалистка симфо-метал-группы Epica.

1987 - Александр Усик, украинский боксер-профессионал, олимпийский чемпион (2012).

Ушли из жизни:

1750 - Томазо Альбинони, итальянский композитор.

1961 - Патрис Лумумба, африканский политический деятель.

2008 - Роберт Джеймс Фишер (р. 1943), 11-й чемпион мира по шахматам.

2010 - Эрик Сигал (р. 1937), американский писатель, сценарист, профессор античной литературы.

Именины:

Католические: Антон, Гамельберт, Мильдгита, Сульпиций.

Православные мужские: Агав, Акила, Александр, Аллма, Алфей, Амплий, Анания, Андроник, Апеллий, Аполлос, Аристарх, Аристовул, Артема, Архипп, Асинкрит, Афанасий, Ахаик, Ахила, Варнава, Варсава, Гаий, Дионисий, Евод, Евстафий, Евфимий, Епафрас, Епафродит, Епенет, Ераст, Ерма, Ермий, Зина, Зосима, Иасон, Иосиф, Иосия, Иродион, Иуст, Карп, Кесарий, Кифа, Клеопа, Климент, Кодрат, Крискент, Крисп, Куарт, Лин, Лука, Лукий, Марк, Наркисс, Никанор, Николай, Олимпасий, Онисим, Онисифор, Павел, Пармен, Патров, Прохор, Пуд, Родион, Руф, Сила, Силуан, Симеон, Сосипатр, Сосфен, Стахий, Степан, Тертий, Тимон, Тимофей, Тит, Тихик, Трофим, Увеликий, Урван, Фаддей, Феоктист, Филимон, Филипп, Филолог, Флегонт, Фортунат, Хрисанф, Яков; женские: Евфимия.