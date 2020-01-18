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Суббота, 18.01.2020
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Знаменательные события в истории: 18 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 18 января 2020 года
07:12 Сегодня Телеграф

В этот день, 18 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Голодный вечер, или Голодная кутья. Канун Богоявления. Второй Сочельник.

История:

1535 - Основан город Лима - будущая столица Перу.

1778 - английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.

1964 - Американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности для здоровья.

2012 - Википедия на одни сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством.

Родились в этот день:

1689 - Шарль Монтескьe, французский просветитель, правовед и философ.

1947 - Такеши Китано, японский актер и кинорежиссер, писатель и телеведущий.

1955 - Кевин Костнер, американский киноактёр, обладатель премий "Оскар" (дважды), "Золотой глобус" и др. наград.

1962 - Тамара Гвердцители, певица, народная артистка Грузии.

1971 - Джонатан Дэвис, вокалист группы "Korn".

1986 - Валентина и Вита Семеренко, украинские биатлонистки, олимпийские чемпионки (2014).

1988 - Анжелика Кербер, немецко-польская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, серебряный призер Олимпийских игр (2016).

Ушли из жизни:

1862 - Джон Тайлер, 10-й президент США. 

1936 - Редьярд Киплинг, английский писатель, поэт и новеллист, Нобелевский лауреат.

1966 - Гнат Юра, украинский театральный режиссёр, актёр театра и кино.

1987 - Ренато Гуттузо, итальянский художник, представитель неореализма.

2016 - Гленн Фрай (р. 1948), американский музыкант, певец и автор песен, сооснователь рок-группы "Eagles".

2017 - Питер Генри Абрахамс (р. 1919), южноафриканский писатель, противник режима апартеида.

2017 - Юдзи Идзири (р. 1935), японский и американский исследователь в области бухгалтерского учёта и экономики, профессор, лауреат Зала славы бухгалтерского учёта.

Именины:

Католические: Волузиан, Маргарита, Приска.

Православные: Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукиан, Матфей, Мина, Михей, Роман, Саис, Сергей, Симеон, Синесий, Синклитикия, Татьяна, Феоид, Феона, Феопемпт, Фома, Фостирий.

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Праздник, История, Именины, Этот день в истории, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 18 января.
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