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Понедельник, 20.01.2020
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Знаменательные события в истории: 20 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 20 января 2020 года
07:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 20 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Попразднство Богоявления.

Собор Предтечи и Крестителя Господня.

Национальные праздники:

Азербайджан - День Траура.

История:

1958 - Первые радары контроля за скоростью автомобилей установлены в Лондоне.

1980 - Президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.

2018 - на севере Сирии Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь".

Родились в этот день:

1920 - Федерико Феллини, итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий "Оскар".

1946 - Дэвид Линч, американский кинорежиссер.

1952 - Пол Стэнли, американский музыкант, гитарист и вокалист глэм-рок-группы Kiss.

1963 - Ингеборга Дапкунайте, литовская актриса.

1965 - Грег Крисел, американский бас-гитарист и бэк-вокалист Offspring.

1965 - Софи, графиня Уэссекская, супруга принца Эдварда, графа Уэссекского.

1973 - Матильда (королева Бельгии), супруга короля Бельгийцев Филиппа.

1979 - Роберт Грегори Бурдон (Robert Gregory Bourdon), барабанщик американской ню-метал группы Linkin Park.

1987 - Эван Питерс, американский актёр, известный по ролям в телесериале-антологии "Американская история ужасов".

 Ушли из жизни:

1790 - Джон Говард, британский филантроп.

1957 - Джеймс Коннолли, американский легкоатлет, первый чемпион Олимпийских игр, писатель.

1984 - Джонни Вайсмюллер, американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, киноактер.

1993 - Одри Хепберн, британская киноактриса, обладательница премии "Оскар".

2012 - Этта Джеймс (р. 1938), американская блюзовая и ритм-н-блюз-певица.

2016 - Эдмонда Шарль-Ру (р. 1920), французская писательница, журналистка.

 Именины:

Католические: Авадий, Евфимий, Мангейм, Себастьян, Фабиан

Православные: Афанасий, Василий, Иван, Пафнутий.

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