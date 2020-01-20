Знаменательные события в истории: 20 января 2020 года

Праздники:
Религиозные праздники:
Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня.
Национальные праздники:
Азербайджан - День Траура.
История:
1958 - Первые радары контроля за скоростью автомобилей установлены в Лондоне.
1980 - Президент США Джимми Картер объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве.
2018 - на севере Сирии Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь".
Родились в этот день:
1920 - Федерико Феллини, итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий "Оскар".
1946 - Дэвид Линч, американский кинорежиссер.
1952 - Пол Стэнли, американский музыкант, гитарист и вокалист глэм-рок-группы Kiss.
1963 - Ингеборга Дапкунайте, литовская актриса.
1965 - Грег Крисел, американский бас-гитарист и бэк-вокалист Offspring.
1965 - Софи, графиня Уэссекская, супруга принца Эдварда, графа Уэссекского.
1973 - Матильда (королева Бельгии), супруга короля Бельгийцев Филиппа.
1979 - Роберт Грегори Бурдон (Robert Gregory Bourdon), барабанщик американской ню-метал группы Linkin Park.
1987 - Эван Питерс, американский актёр, известный по ролям в телесериале-антологии "Американская история ужасов".
Ушли из жизни:
1790 - Джон Говард, британский филантроп.
1957 - Джеймс Коннолли, американский легкоатлет, первый чемпион Олимпийских игр, писатель.
1984 - Джонни Вайсмюллер, американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, киноактер.
1993 - Одри Хепберн, британская киноактриса, обладательница премии "Оскар".
2012 - Этта Джеймс (р. 1938), американская блюзовая и ритм-н-блюз-певица.
2016 - Эдмонда Шарль-Ру (р. 1920), французская писательница, журналистка.
Именины:
Католические: Авадий, Евфимий, Мангейм, Себастьян, Фабиан
Православные: Афанасий, Василий, Иван, Пафнутий.