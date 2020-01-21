Знаменательные события в истории: 21 января 2020 года

В этот день, 21 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Память мученицы Агнессы Римской.

Емельяны Перезимники. Емеля Кумишный. Омельян - Божьим светом осиян.

Национальные праздники:

Доминиканская Республика - День Святой Алтаграсии.

История:

1793 - Великая французская революция: по постановлению суда казнен Людовик XVI, обвиненный в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства.

1954 - На воду спущена первая в мире атомная подводная лодка.

2003 - в Мексике в штате Колима произошло землетрясение магнитудой 7,6. 29 человек погибли, 300 получили ранения, около 10 000 осталось без крова. Землетрясение разрушило 2005 строений и повредило 6615.

2006 - в лесу близ австрийского города Цветль обнаружена зарытая в свинцовой коробке Сальера.

Родились в этот день:

1855 - Джон Браунинг, американский изобретатель ручного огнестрельного оружия.

1885 - Умберто Нобиле, итальянский конструктор дирижаблей, путешественник, генерал.

1905 - Кристиан Диор, французский дизайнер-модельер.

1926 - Стивен Ривз, американский актер и легендарный культурист.

1941 - Пласидо Доминго, испанский оперный певец (тенор), дирижер.

1976 - Эмма Бантон, телеведущая, бывшая участница женской поп-группы Spice Girls.

1981 - Дэни Хитли, канадский хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира.

1983 - Светлана Ходченкова, российская актриса.

2004 - Ингрид-Александра, старшая дочь наследного принца Норвегии Хокона и его супруги Метте-Марит.

Ушли из жизни:

1877 - Александр Брюллов, русский архитектор, художник.

1950 - Джордж Оруэлл, английский писатель и публицист, автор антиутопических произведений.

1983 - Йохан Греттумсбротен, норвежский лыжник, многократный олимпийский чемпион.

2012 - Эйко Исиока (р. 1938), японский дизайнер, художник по костюмам, обладательница премии "Оскар".

Именины:

Католические: Агнесса, Мейнард, Фруктуоз.

Православные: Або, Анастасий, Антоний/Антон, Аттик, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Домна, Евгений, Емельян/Эмиль, Зотик, Илья, Исидор, Картерий, Келсий/Кельсий, Кир, Марионилла, Михаил, Паисий, Феоктист, Феофил, Элладий/Елладий, Юлиан.