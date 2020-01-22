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Среда, 22.01.2020
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Знаменательные события в истории: 22 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 22 января 2020 года
07:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 22 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Память мученика Викентия Сарагосского.

Память преподобного Ионы (в схиме Петра) Киевского.

День Евстратия.

Национальные праздники:

Исландия - Торраблоут.

Польша - День дедушки.

Украина - День Соборности.

История:

1630 - День рождения воздушной кукурузы (попкорна).

1919 - "Акт Злуки" - произошло торжественное провозглашение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство.

1970 - Состоялся первый регулярный полет "Боинга 747" с пассажирами на борту - самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне.

1992 - 22-23 января состоялся I Всемирный конгресс украинцев.

2010 - Виктор Ющенко подписал Указ о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.

2014 - Первые погибшие на Майдане в Киеве.

Родились в этот день:

1561 - Френсис Бэкон, английский философ.

1775 - Андре Ампер, французский физик, математик и химик.

1788 - Джордж Байрон, английский поэт-романтик.

1893 - Конрад Вейдт, немецкий актер театра и кино.

1908 - Лев Ландау, советский физик, академик, Нобелевский лауреат.

1965 - Стивен Адлер, барабанщик группы Guns N' Roses.

1965 - Дайан Лейн, американская актриса.

1973 - Рожерио Сени, бразильский футбольный вратарь, чемпион мира, официально признан ФИФА вратарем, забившим больше всех мячей в истории.

1974 - Джозеф Мускат, мальтийский политик, Премьер-министр Мальты с 2013 года.

1981 - Бен Муди, американский музыкант и продюсер, один из основателей рок-группы Evanescence.

1990 - Ализе Корне, французская теннисистка, победительница восьми турниров WTA.

Ушли из жизни:

1973 - Линдон Джонсон, 36-й президент США (1963-1969), государственный и политический деятель.

1993 - Абэ Кобо, японский писатель.

2002 - Уильям Кеннет Армитидж (р. 1916), английский скульптор.

2008 - Хит Леджер (р. 1979), австралийский актёр, лауреат премии "Оскар".

2014 - убит Сергей Нигоян (р. 1993), активист Евромайдана, Герой Украины.

Именины:

Католические: Анастасий, Винсент, Виктор, Джозеф, Оронций, Уильям.

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Праздник, История, Именины, Этот день в истории, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 22 января.
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