Знаменательные события в истории: 22 января 2020 года

Праздники:
Религиозные праздники:
Память мученика Викентия Сарагосского.
Память преподобного Ионы (в схиме Петра) Киевского.
День Евстратия.
Национальные праздники:
Исландия - Торраблоут.
Польша - День дедушки.
Украина - День Соборности.
История:
1630 - День рождения воздушной кукурузы (попкорна).
1919 - "Акт Злуки" - произошло торжественное провозглашение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое украинское государство.
1970 - Состоялся первый регулярный полет "Боинга 747" с пассажирами на борту - самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне.
1992 - 22-23 января состоялся I Всемирный конгресс украинцев.
2010 - Виктор Ющенко подписал Указ о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.
2014 - Первые погибшие на Майдане в Киеве.
Родились в этот день:
1561 - Френсис Бэкон, английский философ.
1775 - Андре Ампер, французский физик, математик и химик.
1788 - Джордж Байрон, английский поэт-романтик.
1893 - Конрад Вейдт, немецкий актер театра и кино.
1908 - Лев Ландау, советский физик, академик, Нобелевский лауреат.
1965 - Стивен Адлер, барабанщик группы Guns N' Roses.
1965 - Дайан Лейн, американская актриса.
1973 - Рожерио Сени, бразильский футбольный вратарь, чемпион мира, официально признан ФИФА вратарем, забившим больше всех мячей в истории.
1974 - Джозеф Мускат, мальтийский политик, Премьер-министр Мальты с 2013 года.
1981 - Бен Муди, американский музыкант и продюсер, один из основателей рок-группы Evanescence.
1990 - Ализе Корне, французская теннисистка, победительница восьми турниров WTA.
Ушли из жизни:
1973 - Линдон Джонсон, 36-й президент США (1963-1969), государственный и политический деятель.
1993 - Абэ Кобо, японский писатель.
2002 - Уильям Кеннет Армитидж (р. 1916), английский скульптор.
2008 - Хит Леджер (р. 1979), австралийский актёр, лауреат премии "Оскар".
2014 - убит Сергей Нигоян (р. 1993), активист Евромайдана, Герой Украины.
Именины:
Католические: Анастасий, Винсент, Виктор, Джозеф, Оронций, Уильям.