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Четверг, 23.01.2020
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Знаменательные события в истории: 23 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 23 января 2020 года
07:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 23 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Религиозные праздники:

Память мученицы Агнессы Римской.

Емельяны Перезимники. Емеля Кумишный. Омельян - Божьим светом осиян.

Национальные праздники:

Китайская Республика — Всемирный день свободы.

История:

1556 - В Китае произошло самое большое по числу жертв землетрясение.

1849 - В штате Нью-Йорк впервые диплом врача был вручен женщине.

1895 - Впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды.

1960 - Установлен рекорд глубинного погружения на дно Марианской впадины.

Родились в этот день:

599 - Тай Цзун, китайский император (626-649) династии Тан.

1783 - Стендаль, французский писатель.

1786 - Огюст Монферран, французский архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

1832 - Эдуард Мане, французский художник.

1930 - Таня Савичева, ленинградская девочка, автор блокадного дневника.

1944 - Рутгер Хауэр, нидерландский и американский актёр.

1950 - Ричард Дин Андерсон, американский актер.

1957 - Каролина (принцесса Монако), старшая дочь князя Ренье III и голливудской кинозвезды Грейс Келли.

1974 - Тиффани Тиссен, американская актриса, продюсер и режиссер.

1984 - Арьен Роббен, нидерландский футболист.

1985 - Даутцен Крус, нидерландская супермодель.

1987 - Лео Комаров, финский и российский хоккеист, чемпион мира.

 Ушли из жизни:

1956 - Даниэль Сваровски, австрийский предприниматель, основатель хрустальной империи Swarovski.

1976 - Поль Робсон, американский певец, актер и правозащитник.

1989 - Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист, писатель.

2015 - Абдуллах ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии, миллиардер.

 Именины:

Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел.

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