Знаменательные события в истории: 24 января 2020 года

Праздники:
Международный день эскимо.
История:
1848 - Началась Калифорнийская "золотая лихорадка".
1935 - В продаже появилось первое баночное пиво.
Родились в этот день:
1732 - Пьер Бомарше, французский драматург и публицист.
1776 - Эрнст Гофман, немецкий писатель, композитор, дирижер.
1961 - Настасья Кински, немецкая и американская актриса.
Ушли из жизни:
1791 - Этьен Фальконе, французский скульптор.
1920 - Амедео Модильяни, итальянский художник и скульптор.
1965 - Уинстон Черчилль, британский государственный и политический деятель, Нобелевский лауреат.
1986 - Рон Хаббард, американский писатель и философ, создатель дианетики и сайентологии.
Именины:
Виталий, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор.