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Суббота, 25.01.2020
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Знаменательные события в истории: 25 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 25 января 2020 года
07:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 25 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти святой мученицы Татианы.

День студентов (Татьянин день).

История:

1858 - "Свадебный марш" Мендельсона получил путевку в жизнь.

1924 - Открылись I зимние Олимпийские игры в Шамони (Франция).

1949 - Впервые состоялось вручение американской телевизионной премии "Эмми".

2010 - Катастрофа Боинга-737 эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines близ Бейрута; 90 погибших.

Родились в этот день:

1832 - Иван Шишкин, русский художник-пейзажист.

1855 - Эдуард Мейер, немецкий специалист по древней истории, египтолог и ориенталист.

1874 - Сомерсет Моэм, английский писатель-прозаик и драматург.

1882 - Вирджиния Вулф, английская писательница, литературный критик.

1917 - Илья Пригожин, бельгийский физик и химик российского происхождения, Нобелевский лауреат.

1938 - Владимир Высоцкий, советский поэт, композитор и исполнитель, актер, символ эпохи 1970-х.

1946 - Вячеслав Добрынин, советский и российский эстрадный певец, композитор, Народный артист России.

1978 - Владимир Зеленский, украинский актер и телеведущий.

1981 - Алиша Киз, американская певица, пианистка, поэтесса и композитор.

1982 - Максим Шабалин, российский фигурист, чемпион мира (в паре с Оксаной Домниной).

1982 - Ноэми, итальянская певица.

1983 - Дмитрий Шепелев, телеведущий.

1985 - Тина Кароль, украинская певица.

1987 - Мария Кириленко, российская теннисистка.

Ушли из жизни:

1947 - Аль Капоне, американский гангстер.

1990 - Ава Гарднер, американская актриса.

Именины:

Галактион, Илья, Макар, Петр, Татьяна. 

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