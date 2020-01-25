Знаменательные события в истории: 25 января 2020 года

Праздники:
День памяти святой мученицы Татианы.
День студентов (Татьянин день).
История:
1858 - "Свадебный марш" Мендельсона получил путевку в жизнь.
1924 - Открылись I зимние Олимпийские игры в Шамони (Франция).
1949 - Впервые состоялось вручение американской телевизионной премии "Эмми".
2010 - Катастрофа Боинга-737 эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines близ Бейрута; 90 погибших.
Родились в этот день:
1832 - Иван Шишкин, русский художник-пейзажист.
1855 - Эдуард Мейер, немецкий специалист по древней истории, египтолог и ориенталист.
1874 - Сомерсет Моэм, английский писатель-прозаик и драматург.
1882 - Вирджиния Вулф, английская писательница, литературный критик.
1917 - Илья Пригожин, бельгийский физик и химик российского происхождения, Нобелевский лауреат.
1938 - Владимир Высоцкий, советский поэт, композитор и исполнитель, актер, символ эпохи 1970-х.
1946 - Вячеслав Добрынин, советский и российский эстрадный певец, композитор, Народный артист России.
1978 - Владимир Зеленский, украинский актер и телеведущий.
1981 - Алиша Киз, американская певица, пианистка, поэтесса и композитор.
1982 - Максим Шабалин, российский фигурист, чемпион мира (в паре с Оксаной Домниной).
1982 - Ноэми, итальянская певица.
1983 - Дмитрий Шепелев, телеведущий.
1985 - Тина Кароль, украинская певица.
1987 - Мария Кириленко, российская теннисистка.
Ушли из жизни:
1947 - Аль Капоне, американский гангстер.
1990 - Ава Гарднер, американская актриса.
Именины:
Галактион, Илья, Макар, Петр, Татьяна.