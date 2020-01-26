Знаменательные события в истории: 26 января 2020

Праздники:
Международный день таможенника.
День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
День Австралии.
День Республики в Индии.
День супруга в Исландии.
Ермилов день.
История:
1500 - Европейцы впервые ступили на землю Бразилии.
1905 - В Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз.
Родились в этот день:
1908 - Стефан Граппелли, французский джазовый скрипач.
1921 - Акио Морита, японский предприниматель и изобретатель, основатель компании Sony.
1925 - Пол Ньюман, американский актер, режиссер, продюсер.
1944 - Анджела Дэвис, американская правозащитница, борец за права заключенных, педагог.
Ушли из жизни:
1979 - Нельсон Рокфеллер, американский политик и банкир.
1975 - Любовь Орлова, русская советская актриса.
2016 - Колин Вирнкоумб, лидер британской рок-группы Black.
Именины:
Афанасий, Максим, Петр, Яков.