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Воскресенье, 26.01.2020
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Знаменательные события в истории: 26 января 2020

Знаменательные события в истории: 26 января 2020
07:30 Сегодня Телеграф Фото:

В этот день, 26 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день таможенника.

День работника контрольно-ревизионной службы Украины.

День Австралии.

День Республики в Индии.

День супруга в Исландии.

Ермилов день.

История:

1500 - Европейцы впервые ступили на землю Бразилии.

1905 - В Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз.

Родились в этот день:

1908 - Стефан Граппелли, французский джазовый скрипач.

1921 - Акио Морита, японский предприниматель и изобретатель, основатель компании Sony.

1925 - Пол Ньюман, американский актер, режиссер, продюсер.

1944 - Анджела Дэвис, американская правозащитница, борец за права заключенных, педагог.

Ушли из жизни:

1979 - Нельсон Рокфеллер, американский политик и банкир.

1975 - Любовь Орлова, русская советская актриса.

2016 - Колин Вирнкоумб, лидер британской рок-группы Black.

Именины:

Афанасий, Максим, Петр, Яков.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 26 января.
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