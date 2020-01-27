Знаменательные события в истории: 27 января 2020 года

В этот день, 27 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День святого Саввы, День духовности, День школы.

Международный день памяти жертв Холокоста

История:

1500 - Европейцы впервые ступили на землю Бразилии.

1525 - Вышел первый печатный вариант карты Руси.

1905 - В Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз.

1967 - США, Великобритания и Советский Союз заключили международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства.

1973 - в Париже подписано соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.

1983 - в Японии завершено строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, который простирается между островами Хонсю и Хоккайдо.

Родились в этот день:

1832 - Льюис Кэрролл, английский писатель, математик и философ, автор "Алисы в стране чудес".

1841 - Архип Куинджи, российский живописец греческого происхождения, мастер пейзажа.

1918 - Николае Чаушеску, румынский государственный деятель и политик, 1-й Президент Румынии (1974-1989).

1921 - Акио Морита, японский предприниматель и изобретатель, основатель компании Sony.

1974 - Уле Эйнар Бьерндален, норвежский биатлонист.

1977 - Елена Ваенга, российская певица, автор песен.

1979 - Розамунд Пайк, английская актриса.

1985 - Эрико Рэдфорд, канадский фигурист, выступающий в парном катании, чемпион мира.

Ушли из жизни:

1901 - Джузеппе Верди, итальянский композитор.

1975 - Любовь Орлова, советская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР.

1979 - Нельсон Рокфеллер, американский политик и банкир.

2001 - Мария Жозе Бельгийская, единственная дочь короля Бельгии Альберта I, последняя королева Италии.

2010 - Джером Дэвид Сэлинджер (р. 1919), американский писатель.

Именины:

Максим, Петр, Афанасий, Яков.