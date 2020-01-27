Знаменательные события в истории: 27 января 2020 года

Праздники:
День святого Саввы, День духовности, День школы.
Международный день памяти жертв Холокоста
История:
1500 - Европейцы впервые ступили на землю Бразилии.
1525 - Вышел первый печатный вариант карты Руси.
1905 - В Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз.
1967 - США, Великобритания и Советский Союз заключили международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства.
1973 - в Париже подписано соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.
1983 - в Японии завершено строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, который простирается между островами Хонсю и Хоккайдо.
Родились в этот день:
1832 - Льюис Кэрролл, английский писатель, математик и философ, автор "Алисы в стране чудес".
1841 - Архип Куинджи, российский живописец греческого происхождения, мастер пейзажа.
1918 - Николае Чаушеску, румынский государственный деятель и политик, 1-й Президент Румынии (1974-1989).
1921 - Акио Морита, японский предприниматель и изобретатель, основатель компании Sony.
1974 - Уле Эйнар Бьерндален, норвежский биатлонист.
1977 - Елена Ваенга, российская певица, автор песен.
1979 - Розамунд Пайк, английская актриса.
1985 - Эрико Рэдфорд, канадский фигурист, выступающий в парном катании, чемпион мира.
Ушли из жизни:
1901 - Джузеппе Верди, итальянский композитор.
1975 - Любовь Орлова, советская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР.
1979 - Нельсон Рокфеллер, американский политик и банкир.
2001 - Мария Жозе Бельгийская, единственная дочь короля Бельгии Альберта I, последняя королева Италии.
2010 - Джером Дэвид Сэлинджер (р. 1919), американский писатель.
Именины:
Максим, Петр, Афанасий, Яков.