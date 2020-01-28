Знаменательные события в истории: 28 января 2020 года

Праздники:
Международный день защиты персональных данных.
Международный день без интернета.
История:
1897 - Получен первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель.
1935 - Исландия стала первой западной державой, которая легализовала медицинские аборты.
1958 - компания Lego запатентовала вид деталей конструктора.
1986 - спустя 73 секунды после старта, который транслировался в прямом телеэфире, над мысом Канаверал взорвался американский космический корабль "Челленджер".
1990 - в Бухаресте состоялись продемократические демонстрации с требованиями устранения всех бывших коммунистов от власти и освобождения временного президента Румынии Илиеску с его должности.
1992 - национальный сине-желтый флаг Верховной Радой Украины утвержден Государственным Флагом Украины.
2003 - В Великобритании в продаже появилось "топливо из майонеза" - биодизель.
2010 - тогдашний президент Украины Виктор Ющенко указом о чествовании участников борьбы за независимость Украины в ХХ в. признал воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины.
Родились в этот день:
1608 -Джованни Альфонсо Борелли, итальянский ученый эпохи Возрождения, основоположник биомеханики.
1887 - Артур Рубинштейн, польский и американский пианист.
1951 - Леонид Каденюк, украинский космонавт.
1955 - Николя Саркози, президент Франции в 2007-2012 гг.
1959 - Фрэнк Дарабонт, американский кинорежиссер, трижды номинант на премию "Оскар" ("Зеленая миля", "Побег из Шоушенка".
1981 - Элайджа Вуд, американский актер.
Ушли из жизни:
1887 - Артур Рубинштейн, польский и американский пианист.
1596 - Фрэнсис Дрейк, английский мореплаватель и корсар времён Елизаветы I.
2002 - Астрид Линдгрен, шведская писательница.
Именины:
Герасим, Елена, Иван, Максим, Павел, Прохор.