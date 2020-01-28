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Знаменательные события в истории: 28 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 28 января 2020 года
07:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 28 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день защиты персональных данных.

Международный день без интернета.

История:

1897 - Получен первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель.

1935 - Исландия стала первой западной державой, которая легализовала медицинские аборты.

1958 - компания Lego запатентовала вид деталей конструктора.

1986 - спустя 73 секунды после старта, который транслировался в прямом телеэфире, над мысом Канаверал взорвался американский космический корабль "Челленджер".

1990 - в Бухаресте состоялись продемократические демонстрации с требованиями устранения всех бывших коммунистов от власти и освобождения временного президента Румынии Илиеску с его должности.

1992 - национальный сине-желтый флаг Верховной Радой Украины утвержден Государственным Флагом Украины.

2003 - В Великобритании в продаже появилось "топливо из майонеза" - биодизель.

2010 - тогдашний президент Украины Виктор Ющенко указом о чествовании участников борьбы за независимость Украины в ХХ в. признал воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины.

Родились в этот день:

1608 -Джованни Альфонсо Борелли, итальянский ученый эпохи Возрождения, основоположник биомеханики.

1887 - Артур Рубинштейн, польский и американский пианист.

1951 - Леонид Каденюк, украинский космонавт.

1955 - Николя Саркози, президент Франции в 2007-2012 гг.

1959 - Фрэнк Дарабонт, американский кинорежиссер, трижды номинант на премию "Оскар" ("Зеленая миля", "Побег из Шоушенка".

1981 - Элайджа Вуд, американский актер.

Ушли из жизни:

1887 - Артур Рубинштейн, польский и американский пианист.

1596 - Фрэнсис Дрейк, английский мореплаватель и корсар времён Елизаветы I.

2002 - Астрид Линдгрен, шведская писательница.

Именины:

Герасим, Елена, Иван, Максим, Павел, Прохор.

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 28 января.
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