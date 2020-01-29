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Среда, 29.01.2020
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Знаменательные события в истории: 29 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 29 января 2020 года
07:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 29 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День мобилизации против угрозы ядерной войны.

День поклонения честным веригам святого и всехвального апостола Петра.

История:

1616 - Открыт мыс Горн - крайняя южная точка архипелага Огненная Земля.

1804 - открытие Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, одного из старейших университетов восточной Европы.

1856 - Учреждена высшая военная награда Великобритании - "Крест Виктории".

1886 - День рождения автомобиля - Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль.

1964 - Открылись IX зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия).

2000 - в казино Лас-Вегаса официантка Синтия Джей выиграла 35 миллионов долларов на автомате "Однорукий бандит" (крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах).

Родились в этот день:

1843 - Уильям Мак-Кинли, 25-й президент США (1897-1901), американский государственный деятель.

1954 - Опра Уинфри, американская актриса и телеведущая.

1960 - Грег Луганис, американский прыгун в воду, 4-кратный олимпийский чемпион

1982 - Адам Ламберт, американский певец и актер.

Ушли из жизни:

1601 - Луиза Лотарингская-Водемон, королева Франции (1575-1589), супруга Генриха III Валуа.

1962 - Фриц Крейслер, австро-американский скрипач и композитор.

1963 - Роберт Фрост, американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии.

1994 - Евгений Леонов (р. 1926), советский и российский актер театра и кино.

1994 - Ульрика Майер (р. 1967), австрийская горнолыжница.

2013 - Александр Бондаренко (р. 1960), актер театра и кино, народный артист Украины.

Именины:

Иван, Максим, Неонила, Петр.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 29 января.
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