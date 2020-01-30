Знаменательные события в истории: 30 января 2020 года

Праздники:
Антон-перезимник, Антонина-половина.
История:
1790 - В Англии впервые в мире испробована на море спасательная шлюпка.
1853 - в соборе Парижской Богоматери 45-летний император Франции Наполеон III обвенчался с испанской графиней Евгенией Монтихо.
1931 - Состоялась премьера фильма Чарли Чаплина "Огни города".
1948 - Открылись V зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице (Швейцария).
1953 - Учрежден Всемирный день помощи больным проказой.
1992 - первая канадская женщина-астронавт украинского происхождения Роберта Линн Бондар закончила восьмидневную миссию на корабле НАСА "Дискавери".
2003 - в Бельгии легализованы однополые браки.
2007 - вышла в продажу операционная система Windows Vista.
Родились в этот день:
1661 - Шарль Роллен, французский историк и педагог.
1882 - Франклин Рузвельт, 32-й президент США (1933-1945), единственный кто занимал этот пост более двух сроков.
1937 - Ванесса Редгрейв, британская актриса, лауреат премии "Оскар".
1951 - Фил Коллинз, английский рок-музыкант, композитор, продюсер.
1962 - Абдалла ибн Хусейн, король Иордании с 1999 года.
1968 - Филипп VI, король Испании.
Ушли из жизни:
1948 - Махатма Ганди, индийский государственный и политический деятель, философ.
2007 - Сидни Шелдон, американский писатель и сценарист.
Именины:
Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий.