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Четверг, 30.01.2020
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Знаменательные события в истории: 30 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 30 января 2020 года
07:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 30 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Антон-перезимник, Антонина-половина.

История:

1790 - В Англии впервые в мире испробована на море спасательная шлюпка.

1853 - в соборе Парижской Богоматери 45-летний император Франции Наполеон III обвенчался с испанской графиней Евгенией Монтихо.

1931 - Состоялась премьера фильма Чарли Чаплина "Огни города".

1948 - Открылись V зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице (Швейцария).

1953 - Учрежден Всемирный день помощи больным проказой.

1992 - первая канадская женщина-астронавт украинского происхождения Роберта Линн Бондар закончила восьмидневную миссию на корабле  НАСА "Дискавери".

2003 - в Бельгии легализованы однополые браки.

2007 - вышла в продажу операционная система Windows Vista.

Родились в этот день:

1661 - Шарль Роллен, французский историк и педагог.

1882 - Франклин Рузвельт, 32-й президент США (1933-1945), единственный кто занимал этот пост более двух сроков.

1937 - Ванесса Редгрейв, британская актриса, лауреат премии "Оскар".

1951 - Фил Коллинз, английский рок-музыкант, композитор, продюсер.

1962 - Абдалла ибн Хусейн, король Иордании с 1999 года.

1968 - Филипп VI, король Испании.

 Ушли из жизни:

1948 - Махатма Ганди, индийский государственный и политический деятель, философ.

2007 - Сидни Шелдон, американский писатель и сценарист.

 Именины:

Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 30 января.
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