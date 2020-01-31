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Пятница, 31.01.2020
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Знаменательные события в истории: 31 января 2020 года

Знаменательные события в истории: 31 января 2020 года
07:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 31 января - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.

День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

 История:

1729 - В Стамбуле была издана первая печатная книга с арабским шрифтом.

1893 - Зарегистрирован товарный знак "Кока-Кола".

Родились в этот день:

1797 - Франц Шуберт, австрийский композитор.

1868 - Теодор Вильям Ричардс, американский химик, Нобелевский лауреат.

1911 - Ванга, болгарская ясновидящая.

1952 - Надя Рушева, советский художник-график.

1956 - Вера Глаголева, советская и российская актриса театра и кино, режиссер, Народная артистка России.

1977 - Керри Вашингтон, американская актриса.

1981 - Джастин Тимберлейк, американский певец и актёр.

1982 - Елена Папаризу, греческая певица, победительница Евровидения 2005.

 Ушли из жизни:

1956 - Алан Милн, английский писатель, сказочник, поэт.

1975 - Анна Книппер (Тимирева), русская поэтесса, гражданская жена адмирала Колчака.

2005- Феликс Штильмарк, советский и российский эколог, охотовед, писатель.

2009 - Нонна Бодрова, советская телеведущая, диктор Центрального телевидения, Заслуженная артистка России.

2011 - Николай Доризо, советский и российский поэт, писатель и публицист.

 Именины:

Александр, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Кирилл, Ксения, Михаил, Ксения, Сергей. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 31 января.
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