Знаменательные события в истории: 31 января 2020 года

Праздники:
День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.
День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.
История:
1729 - В Стамбуле была издана первая печатная книга с арабским шрифтом.
1893 - Зарегистрирован товарный знак "Кока-Кола".
Родились в этот день:
1797 - Франц Шуберт, австрийский композитор.
1868 - Теодор Вильям Ричардс, американский химик, Нобелевский лауреат.
1911 - Ванга, болгарская ясновидящая.
1952 - Надя Рушева, советский художник-график.
1956 - Вера Глаголева, советская и российская актриса театра и кино, режиссер, Народная артистка России.
1977 - Керри Вашингтон, американская актриса.
1981 - Джастин Тимберлейк, американский певец и актёр.
1982 - Елена Папаризу, греческая певица, победительница Евровидения 2005.
Ушли из жизни:
1956 - Алан Милн, английский писатель, сказочник, поэт.
1975 - Анна Книппер (Тимирева), русская поэтесса, гражданская жена адмирала Колчака.
2005- Феликс Штильмарк, советский и российский эколог, охотовед, писатель.
2009 - Нонна Бодрова, советская телеведущая, диктор Центрального телевидения, Заслуженная артистка России.
2011 - Николай Доризо, советский и российский поэт, писатель и публицист.
Именины:
Александр, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Кирилл, Ксения, Михаил, Ксения, Сергей.