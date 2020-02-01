Скачать
Суббота, 01.02.2020
Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус
Итоги дня 31 января: Помпео в Украине, день Brexit и распространяющийся коронавирус
В Нидерландах уже второй день протестуют учителя
В Нидерландах уже второй день протестуют учителя
Манчестер Юнайтед арендовал нигерийского нападающего
Манчестер Юнайтед арендовал нигерийского нападающего
Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка
Рецепт дня: вкуснейшая рыбная солянка

Знаменательные события в истории: 1 февраля 2020 года

Знаменательные события в истории: 1 февраля 2020 года
07:21 Сегодня Телеграф

В этот день, 1 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день десерта.

День Робинзона Крузо

Международный день коктейля "Писко сауэр".

Имболк - праздник огней и факелов.

Всемирный день хиджаба.

День памяти преподобного Макария Великого, Египетского. Макарьев день.

История:

1742 - Сардиния и Австрия подписывают союзный договор.

1835 - на Маврикии отменено рабство.

1865 - отмена рабства в США.

1893 - Томас Эдисон открывает первый в мире киносъёмочный павильон, "Чёрная Мария".

1929 - Cостоялась мировая премьера первого киномюзикла – "Бродвейская мелодия".

1973 - Впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин.

1994 - вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского союза.

2003 - Погиб экипаж американского шаттла "Колумбия".

2012 - Трагедия на стадионе в Порт-Саиде (Египет).

Родились в этот день:

1901 - Кларк Гейбл, американский актер, кинозвезда и секс-символ 1930-1940-х годов.

1965 - Брэндон Ли, американский киноактер.

1965 - Вадим Писарев, украинский артист балета, народный артист Украины, художественный руководитель Донецкого академического государственного театра оперы и балета имени Соловьяненко.

1968 - Лиза Мария Пресли, американская певица, единственная дочь певца Элвиса Пресли.

1971 - Рон Велти, барабанщик группы "The Offspring".

1971 - Майкл Холл, американский актер, известный ролью Декстера Морган в телесериале "Декстер".

1994 - Гарри Стайлс, английский певец, известный как участник группы "One Direction".

 Ушли из жизни:

1799 - Фердинанд Кобелль (р. 1740), немецкий ландшафтный живописец и гравёр.

1851 - Мэри Шелли (р. 1797), английская писательница, автор написанного ею в юности романа "Франкенштейн, или Современный Прометей".

1958 - Клинтон Джозеф Дэвиссон (р. 1881), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1937).

1976 - Джордж Хойт Уипл, американский врач, профессор, Нобелевский лауреат.

1986 - Альва Мюрдаль, шведский дипломат, политик, писательница, Нобелевский лауреат.

2003 - Рик Даглас Хасбанд (р. 1957), американский военный лётчик, астронавт НАСА, командир шаттла "Колумбия".

2014 - Максимилиан Шелл (р. 1930), австрийский актёр, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус".

 Именины:

Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 1 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
02 "Неприятный запах": В Майами еврейских пассажиров сняли с рейса
03 "Не более 15% от бюджета семьи": в Кабмине хотят снизить расходы украинцев на "коммуналку"
04 Дело Шеремета: МВД опровергло алиби у Антоненко
05 "Мы готовы к любым сценариям": в Кабмине готовят план по эвакуации украинцев из Китая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дубилет: Каждый день украинцев становится меньше
Дубилет: Каждый день украинцев становится меньше
В Боливии автобус упал с обрыва: 15 погибших
В Боливии автобус упал с обрыва: 15 погибших
В Лондоне сожгли флаг Евросоюза (Видео)
В Лондоне сожгли флаг Евросоюза (Видео)
Как научиться противостоять стрессам?
Как научиться противостоять стрессам?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь