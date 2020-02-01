Знаменательные события в истории: 1 февраля 2020 года

Праздники:
Международный день десерта.
День Робинзона Крузо
Международный день коктейля "Писко сауэр".
Имболк - праздник огней и факелов.
Всемирный день хиджаба.
День памяти преподобного Макария Великого, Египетского. Макарьев день.
История:
1742 - Сардиния и Австрия подписывают союзный договор.
1835 - на Маврикии отменено рабство.
1865 - отмена рабства в США.
1893 - Томас Эдисон открывает первый в мире киносъёмочный павильон, "Чёрная Мария".
1929 - Cостоялась мировая премьера первого киномюзикла – "Бродвейская мелодия".
1973 - Впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин.
1994 - вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского союза.
2003 - Погиб экипаж американского шаттла "Колумбия".
2012 - Трагедия на стадионе в Порт-Саиде (Египет).
Родились в этот день:
1901 - Кларк Гейбл, американский актер, кинозвезда и секс-символ 1930-1940-х годов.
1965 - Брэндон Ли, американский киноактер.
1965 - Вадим Писарев, украинский артист балета, народный артист Украины, художественный руководитель Донецкого академического государственного театра оперы и балета имени Соловьяненко.
1968 - Лиза Мария Пресли, американская певица, единственная дочь певца Элвиса Пресли.
1971 - Рон Велти, барабанщик группы "The Offspring".
1971 - Майкл Холл, американский актер, известный ролью Декстера Морган в телесериале "Декстер".
1994 - Гарри Стайлс, английский певец, известный как участник группы "One Direction".
Ушли из жизни:
1799 - Фердинанд Кобелль (р. 1740), немецкий ландшафтный живописец и гравёр.
1851 - Мэри Шелли (р. 1797), английская писательница, автор написанного ею в юности романа "Франкенштейн, или Современный Прометей".
1958 - Клинтон Джозеф Дэвиссон (р. 1881), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1937).
1976 - Джордж Хойт Уипл, американский врач, профессор, Нобелевский лауреат.
1986 - Альва Мюрдаль, шведский дипломат, политик, писательница, Нобелевский лауреат.
2003 - Рик Даглас Хасбанд (р. 1957), американский военный лётчик, астронавт НАСА, командир шаттла "Колумбия".
2014 - Максимилиан Шелл (р. 1930), австрийский актёр, лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус".
Именины:
Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор.