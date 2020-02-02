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Воскресенье, 02.02.2020
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Знаменательные события в истории: 2 февраля 2020 года

Знаменательные события в истории: 2 февраля 2020 года
07:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В этот день, 2 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день водно-болотных угодий.

Ефимов день.

История:

962 - Рождение Первого рейха - Священной Римской империи.

1886 - В США впервые официально праздновали День сурка.

1892 - Уильям Пейнтер получил патент на металлическую бутылочную пробку.

1956 - С полигона Капустин Яр осуществлен первый пуск ракеты с ядерной головной частью (операция "Байкал").

Родились в этот день:

1875 - Фриц Крейслер, австро-американский скрипач и композитор.

1885 - Михаил Фрунзе, советский государственный деятель и военачальник.

1977 - Шакира Исабель Мебарак Риполл, колумбийская певица.

 Ушли из жизни:

1907 - Дмитрий Менделеев, русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, педагог.

1970 - Бертран Рассел, английский математик, философ, общественный деятель, Нобелевский лауреат.

2014 - Филип Сеймур Хоффман, американский актер, обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус".

2015 - Андрей Кузьменко, украинский певец, писатель, актёр, лидер группы "Скрябін".

 Именины:

Ефим, Захар, Инна , Лев, Павел, Римма. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 2 февраля.
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