Знаменательные события в истории: 2 февраля 2020 года

Праздники:
Всемирный день водно-болотных угодий.
Ефимов день.
История:
962 - Рождение Первого рейха - Священной Римской империи.
1886 - В США впервые официально праздновали День сурка.
1892 - Уильям Пейнтер получил патент на металлическую бутылочную пробку.
1956 - С полигона Капустин Яр осуществлен первый пуск ракеты с ядерной головной частью (операция "Байкал").
Родились в этот день:
1875 - Фриц Крейслер, австро-американский скрипач и композитор.
1885 - Михаил Фрунзе, советский государственный деятель и военачальник.
1977 - Шакира Исабель Мебарак Риполл, колумбийская певица.
Ушли из жизни:
1907 - Дмитрий Менделеев, русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, педагог.
1970 - Бертран Рассел, английский математик, философ, общественный деятель, Нобелевский лауреат.
2014 - Филип Сеймур Хоффман, американский актер, обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус".
2015 - Андрей Кузьменко, украинский певец, писатель, актёр, лидер группы "Скрябін".
Именины:
Ефим, Захар, Инна , Лев, Павел, Римма.