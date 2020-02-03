Знаменательные события в истории: 3 февраля 2020 года

Праздники:
День памяти преподобного Максима Грека.
История:
1933 - В Кембридже состоялось торжественное открытие Мондовской лаборатории.
1958 - В Гааге подписан договор о создании Бенилюкса, экономического союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.
1959 - В авиакатастрофе в штате Айова погибли восходящие звезды рок-н-ролла Ричи Валенс, Биг Боппер и Бадди Холли. День их гибели вошёл в историю как День, когда умерла музыка.
1966 - Советская станция "Луна-9" впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну.
1972 - В Саппоро открылись XI зимние Олимпийские игры.
1976 - Столица Мозамбика была переименована из Лоуренсу-Маркеш в Мапуту.
2005 - 104 человека погибли в авиакатастрофе афганского "Boeing 737" в горах Памира.
Родились в этот день:
1809 - Феликс Мендельсон, немецкий композитор, известный как автор Свадебного марша.
1973 - Андрей Чернышов, российский актер театра и кино, телеведущий.
1970 - Уорик Дэвис, британский актёр-карлик.
1976 - Айла Фишер, австралийская актриса.
1977 - Дэдди Янки, пуэрториканский композитор, певец и актер.
1982 - Вера Брежнева, украинская певица, экс-солистка группы ВИА Гра.
Ушли из жизни:
1924 - Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США (1913-1921), Нобелевский лауреат.
1956 - Эмиль Борель, французский математик, профессор.
1997 - Михаил Якушин, советский футболист и хоккеист, футбольный тренер.
2006 - Валериан Боровчик, польский кинорежиссер ("Эммануэль-5", "Зверь", "Искусство любви").
2009 - Павло Загребельный, украинский советский писатель.
2011 - Мария Шнайдер, французская актриса.
2012 - Залман Кинг, американский продюсер, сценарист, режиссер, актер, оператор.
2012 - Бен Газзара, американский актер.
Именины:
Агния, Анна, Иван, Илья, Максим.