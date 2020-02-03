Знаменательные события в истории: 3 февраля 2020 года

В этот день, 3 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти преподобного Максима Грека.

История:

1933 - В Кембридже состоялось торжественное открытие Мондовской лаборатории.

1958 - В Гааге подписан договор о создании Бенилюкса, экономического союза Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

1959 - В авиакатастрофе в штате Айова погибли восходящие звезды рок-н-ролла Ричи Валенс, Биг Боппер и Бадди Холли. День их гибели вошёл в историю как День, когда умерла музыка.

1966 - Советская станция "Луна-9" впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну.

1972 - В Саппоро открылись XI зимние Олимпийские игры.

1976 - Столица Мозамбика была переименована из Лоуренсу-Маркеш в Мапуту.

2005 - 104 человека погибли в авиакатастрофе афганского "Boeing 737" в горах Памира.

Родились в этот день:

1809 - Феликс Мендельсон, немецкий композитор, известный как автор Свадебного марша.

1973 - Андрей Чернышов, российский актер театра и кино, телеведущий.

1970 - Уорик Дэвис, британский актёр-карлик.

1976 - Айла Фишер, австралийская актриса.

1977 - Дэдди Янки, пуэрториканский композитор, певец и актер.

1982 - Вера Брежнева, украинская певица, экс-солистка группы ВИА Гра.

Ушли из жизни:

1924 - Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США (1913-1921), Нобелевский лауреат.

1956 - Эмиль Борель, французский математик, профессор.

1997 - Михаил Якушин, советский футболист и хоккеист, футбольный тренер.

2006 - Валериан Боровчик, польский кинорежиссер ("Эммануэль-5", "Зверь", "Искусство любви").

2009 - Павло Загребельный, украинский советский писатель.

2011 - Мария Шнайдер, французская актриса.

2012 - Залман Кинг, американский продюсер, сценарист, режиссер, актер, оператор.

2012 - Бен Газзара, американский актер.

Именины:

Агния, Анна, Иван, Илья, Максим.