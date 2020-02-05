Знаменательные события в истории: 5 февраля 2020 года

В этот день, 5 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Бурунди - День единства.

Мексика - День Конституции.

солидарности с Кашмиром.

Сан-Марино - День св. Агаты и освобождения от Альберонийской оккупации.

США - Национальный день метеоролога.

Финляндия - День флага.

История:

1783 - В Италии началось сильнейшее землетрясение, одно из самых длительных в истории.

1885 - Король Бельгии Леопольд II объявил Свободное государство Конго "личным владением" короля.

1919 - Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Чарли Чаплин и Дэвид Гриффит организовали киностудию United Artists

1919 - Открылась первая пассажирская авиалиния.

1924 - В Шамони закончились I зимние Олимпийские Игры. В медальном зачёте лучшими были норвежцы.

1928 - Впервые искусственным путем получен витамин D.

1985 - Испания открыла границу с Гибралтаром, после 16 лет закрытия.

Родились в этот день:

1812 - Жорж Шарль Дантес, французский офицер и политик.

1840 - Джон Данлоп, шотландский изобретатель надувных шин.

1878 - Андре-Гюстав Ситроен, французский промышленник, основатель концерна "Ситроен".

1948 - Барбара Херши, американская актриса.

1985 - Криштиану Роналду, португальский футболист.

1987 - Даррен Крисс, американский актер, автор песен и музыкант.

Ушли из жизни:

1972 - Марианна Мур, американская поэтесса-модернистка.

1979 - Грете Розенберг, немецкая пловчиха, серебряный призёр летних Олимпийских игр (1912).

1991 - Дин Джаггер, американский актёр, лауреат премии "Оскар".

2008 - Махариши Махеш Йоги, индийский ученый и гуру, создатель трансцендентальной медитации.

Именины:

Геннадий, Евдокия, Иван, Иосиф, Федор.