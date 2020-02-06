Знаменательные события в истории: 6 февраля 2020 года

Праздники:
Международный день бармена.
День саамского народа.
Международный день бармена.
День памяти блаженной Ксении Петербургской.
День Боба Марли на Ямайке.
История:
1886 - Немецкий химик Клеменс Винклер открыл германий.
1900 - Впервые в мире передан радиосигнал о бедствии на море.
1927 - В Париже дебютировал 10-летний гениальный скрипач Иегуди Менухин.
1936 - Открылись IV зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене (Германия).
1958 - В Мюнхене разбился самолет с футбольной командой "Манчестер Юнайтед" на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба.
2004 - Поставлен рекорд в купольной акробатике - 357 парашютистов образовали гигантский цветок в небе Таиланда.
Родились в этот день:
1800 - Ашиль Девериа, французский художник, акварелист и литограф.
1945 - Боб Марли, ямайский музыкант стиля регги.
1951 - Жак Вильре, французский киноактер, комик.
1962 - Эксл Роуз (наст. Уильям Брюс Бейли-Роуз), солист хард-рок группы Guns N’ Roses.
1967 - Олег Куваев, мультипликатор, режиссёр, звукорежиссёр ("Масяня", "Магазинчик БО", "6,5", "Чердачок").
1968 - Акира Ямаока, японский композитор, мультиинструменталист, наиболее известен благодаря своей музыке к игровому сериалу "Silent Hill".
1971 - Петр Чернышев, американский фигурист.
1973 - Андрей Князев, бывший солист группы "Король и Шут".
Ушли из жизни:
1793 - Карло Гольдони, итальянский драматург, создатель национальной комедии.
1963 - Пьеро Мандзони, итальянский художник, представитель эпатажа в искусстве.
1985 - Джеймс Хедли Чейз, английский писатель, автор более 80 детективных романов.
1985 - Наталья Забила, украинская детская писательница, поэтесса.
Именины:
Денис, Иван, Ксения, Павел, Тимофей.