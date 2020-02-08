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Суббота, 08.02.2020
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Знаменательные события в истории: 8 февраля 2020 года

Знаменательные события в истории: 8 февраля 2020 года
07:16 Сегодня Телеграф

В этот день, 8 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Федор-поминальник.

История:

1587 - Королева Шотландии и претендентка на английский престол Мария Стюарт была обезглавлена в замке Фотерингей.

1601 - Бывший фаворит английской королевы Елизаветы I Роберт Девере предпринял попытку государственного переворота.

1649 - Восстание Хмельницкого: казаки предпринимают попытку взять Мозырь.

1672 - Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета.

1816 - В полицейской операции впервые была задействована собака.

1929 - Николай Камов называет изобретенный им аппарат новым словом "вертолет", заменив используемый до этого термин "геликоптер".

1931 - состоялось торжественное открытие новой столицы Индии - Нью-Дели.

1984 - Открылись XIV зимние Олимпийские игры в Сараево (Югославия).

1960 - Установлены первые 8 звезд (Оливии Борден, Рональда Колмана, Луис Фазенды, Престона Фостера, Берта Ланкастера, Эдварда Седжвика и Эрнеста Торренса) на голливудской "ллее славы".

1989 - катастрофа Boeing 707 на Санта-Марии (Азорские острова). Погибли 144 человека.

1992 - Открылись XVI зимние Олимпийские игры в Альбервиле (Франция).

2002 - Открылись XIX зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити (США).

Родились в этот день:

1781 - Джордж Доу, английский художник.

1828 - Жюль Верн, французский писатель-фантаст.

1834 - Дмитрий Менделеев, русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, педагог.

1969 -Мэри Маккормак, американская киноактриса.

1969 - Сергей Сивохо, актер КВН и телевидения, шоумен, продюсер.

1987 - Каролина Костнер, итальянская фигуристка, бронзовый призер Олимпийских игр.

 Ушли из жизни:

1587 - Мария Стюарт, королева Шотландии (1542-1567).

1963 - расстрелян Абдель Керим Касем, премьер-министр Ирака.

1975 - Роберт Робинсон, английский химик-органик, лауреат Нобелевской премии (1947).

1985 - Сэр Уильям Лайонс, британец, основатель "Ягуар Моторс".

1987 - Папуша, классическая цыганская поэтесса из Польши.

1998 - Хальдоур Кильян Лакснесс, исландский писатель, лауреат Нобелевской премии (1955).

1999 - Айрис Мердок, английская писательница.

2007 - Анна Николь Смит, американская фотомодель, телеведущая, актриса.

2010 - Анна Самохина, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.

Именины:

Аркадий, Гавриил, Давид, Иосиф, Петр, Семен, Федор. 

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 8 февраля.
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