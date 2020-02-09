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Воскресенье, 09.02.2020
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Знаменательные события в истории: 9 февраля 2020 года

Знаменательные события в истории: 9 февраля 2020 года
07:09 Сегодня Телеграф

В этот день, 9 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день стоматолога.

Карнавал Рио в Бразилии.

Златоустьев огонь.

История:

1801 - В городе Люневиль заключен мирный договор между Францией и Австрией. Со стороны Франции был подписан Жозефом Бонапартом, со стороны Австрии - министром иностранных дел Кобенцлем. Договор означал конец второй антифранцузской коалиции и послужил прологом к серии мирных договоров между Францией и ее противниками, завершившихся Амьенским мирным договором 1802 года.

1895 - День рождения волейбола.

1896 - в Юсуповском саду Санкт-Петербурга прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию. Победу одержал немец Гильберт Фукс.

1900 - 20-летний американский теннисист Двайт Ф. Дэвис основывает названный в честь него Кубок Дэвиса. Первым обладателем кубка Дэвиса были США, со счетом 3:0 победившие Великобританию.

1918 - заключение договора между УНР и Центральными державами.

1964 - Завершились IX зимние Олимпийские игры в Инсбруке,Австрия.

1969 - Состоялся первый полет самолета Боинг 747.

1998 - Покушение на президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. В центре Тбилиси его кортеж был обстрелян из гранатомета и автоматического оружия. Однако бронированный "Мерседес" спас ему жизнь.

Родились в этот день:

1773 - Уильям Гаррисон, 9-й президент США (4 марта – 4 апреля 1841), американский военачальник и политик.

1846 - Вильгельм Майбах, немецкий автоконструктор и предприниматель.

1910 - Жак Люсьен Моно, французский биохимик и микробиолог, Нобелевский лауреат.

1943 - Джо Пеши, американский киноактер, лауреат премии "Оскар".

1979 - Ирина Эдуардовна Слуцкая, российская фигуристка.

1981 - Том Хиддлстон, британский актер кино, телевидения, театра и озвучивания.

1987 - Магдалена Нойнер, немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка.

 Ушли из жизни:

1881 - Федор Достоевский, русский писатель и мыслитель.

1981 - Билл Хейли, американский рок-музыкант.

1989 - Тэдзука Осаму, японский аниматор, создатель нового стиля "больших глаз" в манге и аниме.

2002 - Олег Жуков, солист поп-группы "Дискотека Авария".

2005 - Раиса Кириченко, украинская певица, народная артистка Украинской ССР.

 Именины:

Дмитрий, Иван, Петр.

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Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 9 февраля.
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