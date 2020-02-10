Знаменательные события в истории: 10 февраля 2020 года

В этот день, 10 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти преподобного Ефрема Сирина.

История:

1636 - День рождения утюга: его первое документальное упоминание.

1763 - В Париже подписан мирный договор между Великобританией и Португалией, с одной стороны, и Францией и Испанией - с другой, вместе с Губертусбургским миром положивший окончание Семилетней войне. Предварительные условия мира были подписаны в Фонтенбло 3 ноября 1762 года.

1810 - отказ Александра I выдать великую княжну Анну Павловну замуж за Наполеона.

1931 - Нью-Дели становится столицей Индии.

1942 - Самый первый в истории "Золотой диск" (покрытый слоем золота) звукозаписывающей компании RCA Victor был вручен Гленну Миллеру (с записью "Чаттануги чу-чу").

1957 - В Судане начался Кубок африканских наций 1957 года. 1-й по счету футбольный чемпионат среди сборных, проводимый Африканской конфедерацией футбола.

1995 - Во время испытательного полета возле Киева потерпел катастрофу опытный самолет Ан-70, который не имел аналогов в мире.

2006 - Открылись XX зимние Олимпийские игры в Турине (Италия).

2009 - На орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.

2015 - Убийство студентов в Чапел-Хилле (США).

2015 - Обстрел Краматорска в ходе войны на Донбассе.

Родились в этот день:

1773 - Василий Каразин, украинский просветитель, метеоролог, агроном, инициатор создания Харьковского университета.

1890 - Борис Пастернак, русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат.

1898 - Бертольд Брехт, немецкий драматург и режиссер-новатор.

1923 - Чанг Че, китайский сценарист и режиссер.

1962 - Клиффорд Ли Бертон, американский музыкант, второй бас-гитарист группы Metallica.

1974 - Элизабет Бэнкс, американская актриса, режиссёр.

1982 - Том Шиллинг, немецкий актёр.

1991 - Эмма Робертс, американская актриса и модель.

1997 - Хлоя Грейс Морец, американская актриса и модель.

Ушли из жизни:

1755 - Шарль Монтескьe, французский просветитель, правовед и философ.

1837 - Александр Пушкин, русский поэт, драматург и прозаик.

1923 - Вильгельм Рентген, немецкий физик, Нобелевский лауреат.

Именины:

Владимир, Георгий, Ефрем, Леонтий, Ольга, Федор, Яков.