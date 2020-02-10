Знаменательные события в истории: 10 февраля 2020 года

Праздники:
День памяти преподобного Ефрема Сирина.
История:
1636 - День рождения утюга: его первое документальное упоминание.
1763 - В Париже подписан мирный договор между Великобританией и Португалией, с одной стороны, и Францией и Испанией - с другой, вместе с Губертусбургским миром положивший окончание Семилетней войне. Предварительные условия мира были подписаны в Фонтенбло 3 ноября 1762 года.
1810 - отказ Александра I выдать великую княжну Анну Павловну замуж за Наполеона.
1931 - Нью-Дели становится столицей Индии.
1942 - Самый первый в истории "Золотой диск" (покрытый слоем золота) звукозаписывающей компании RCA Victor был вручен Гленну Миллеру (с записью "Чаттануги чу-чу").
1957 - В Судане начался Кубок африканских наций 1957 года. 1-й по счету футбольный чемпионат среди сборных, проводимый Африканской конфедерацией футбола.
1995 - Во время испытательного полета возле Киева потерпел катастрофу опытный самолет Ан-70, который не имел аналогов в мире.
2006 - Открылись XX зимние Олимпийские игры в Турине (Италия).
2009 - На орбите Земли произошло первое столкновение искусственных спутников за всю историю космонавтики.
2015 - Убийство студентов в Чапел-Хилле (США).
2015 - Обстрел Краматорска в ходе войны на Донбассе.
Родились в этот день:
1773 - Василий Каразин, украинский просветитель, метеоролог, агроном, инициатор создания Харьковского университета.
1890 - Борис Пастернак, русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат.
1898 - Бертольд Брехт, немецкий драматург и режиссер-новатор.
1923 - Чанг Че, китайский сценарист и режиссер.
1962 - Клиффорд Ли Бертон, американский музыкант, второй бас-гитарист группы Metallica.
1974 - Элизабет Бэнкс, американская актриса, режиссёр.
1982 - Том Шиллинг, немецкий актёр.
1991 - Эмма Робертс, американская актриса и модель.
1997 - Хлоя Грейс Морец, американская актриса и модель.
Ушли из жизни:
1755 - Шарль Монтескьe, французский просветитель, правовед и философ.
1837 - Александр Пушкин, русский поэт, драматург и прозаик.
1923 - Вильгельм Рентген, немецкий физик, Нобелевский лауреат.
Именины:
Владимир, Георгий, Ефрем, Леонтий, Ольга, Федор, Яков.