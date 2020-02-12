Знаменательные события в истории: 12 февраля 2020 года

В этот день, 12 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Масленица - начало сырной недели.

Международный день брачных агентств.

День Дарвина(Международный День науки и гуманизма.

История:

1554 - Джейн Грей, "королева на девять дней", казнена по обвинению в узурпации власти. Она и её муж были обезглавлены в Лондоне.

1818 - Чили провозгласило свою независимость.

1832 - Эквадор аннексировал Галапагосские острова.

1908 - В Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара.

1950 - 23 европейскими теле- и радиокомпаниями средиземноморского региона на конференции в курортном городе Торки, графство Девон, Великобритания, создан Европейский вещательный союз, крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире. ЕВС является организатором ежегодного конкурса песни Евровидение, Детского конкурса песни Евровидение и Танцевального конкурса Евровидение.

1994 - В Лиллехаммере открылись XVII зимние Олимпийские игры. Игры открыл король Норвегии Харальд V.

1994 - Из Национального музея Норвегии украдена наиболее знаменитая, вторая по счёту версия картины норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка, "Крик". Несколькими месяцами позже она была возвращена на своё место.

2002 - Катастрофа Ту-154 под Хорремабадом (Иран), погибли 119 человек.

2002 - В Международном трибунале по военным преступлениям в бывшей Югославии в Гааге началось рассмотрение дела по обвинению бывшего президента Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича в военных преступлениях.

2009 - Bombardier Q400 врезался в жилой дом в г. Клэренс близ Буффало (США). Погибли все 48 человек, находившиеся на борту, а также житель дома.

2010 - В Ванкувере открылись XXI зимние Олимпийские игры. Участники и гости торжественной церемонии почтили минутой молчания память грузинского спортсмена-саночника Нодара Кумариташвили, погибшего во время тренировочного заезда в этот же день.

Родились в этот день:

1809 - Авраам Линкольн, 16-й президент США (1861-1865), национальный герой, ликвидировавший рабство в США.

1809 - Чарльз Дарвин, английский натуралист, автор современной теории эволюции.

1908 - Жан Эффель, французский художник-карикатурист.

1979 - Микела Понца, итальянская биатлонистка.

1980 - Кристина Риччи, американская киноактриса.

Ушли из жизни:

1378 - Алексий Бяконт, митрополит Киевский и всея Руси (1359-1378), святитель, государственный деятель.

1804 - Иммануил Кант, немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.

1953 - Густав Кафка, австрийский философ и психолог.

Именины:

Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Петр, Федор.