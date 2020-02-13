Знаменательные события в истории: 13 февраля 2020 года

Праздники:
Всемирный день радио.
История:
1542 - В Тауэре казнена за супружескую измену пятая жена короля Англии Генриха VIII Екатерина Говард.
1633 - Галилео Галилей прибывает в Рим на суд инквизиции.
1689 - Вильгельм III Оранский и Мария II Стюарт восходят на трон Великобритании как совместные монархи.
1895 - Начало мирового кино: братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру.
1902 - Землетрясение в Шемахы унесло жизни более трёх тысяч человек.
1917 - В Париже была арестована легендарная шпионка Мата Хари.
1972 - Завершились XI зимние Олимпийские игры в Саппоро, Япония.
1980 - В Лейк-Плэсиде, США открылись XIII Зимние Олимпийские Игры. Открыл игры Вице-президент США Уолтер Мондейл.
1983 - 64 человека погибли во время пожара в кинотеатре "Cinema Statuto" в Турине, во время демонстрации фильма "Невезучие".
1988 - В Калгари (Канада) открылись XV Зимние Олимпийские Игры. Открыла игры Генерал-губернатор Канады Жанна Сове.
Родились в этот день:
1769 - Иван Крылов, русский поэт-баснописец.
1947 - Татьяна Тарасова, советский и российский тренер по фигурному катанию.
1974 - Робби Уильямс, британский певец.
Ушли из жизни:
1571 - Бенвенуто Челлини, итальянский ювелир и скульптор.
1883 - Рихард Вагнер, немецкий композитор, дирижер, теоретик искусства.
1964 - Паулино Алькантара, испанский футболист филлипинского происхождения.
Именины:
Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.