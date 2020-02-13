Знаменательные события в истории: 13 февраля 2020 года

В этот день, 13 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день радио.

История:

1542 - В Тауэре казнена за супружескую измену пятая жена короля Англии Генриха VIII Екатерина Говард.

1633 - Галилео Галилей прибывает в Рим на суд инквизиции.

1689 - Вильгельм III Оранский и Мария II Стюарт восходят на трон Великобритании как совместные монархи.

1895 - Начало мирового кино: братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру.

1902 - Землетрясение в Шемахы унесло жизни более трёх тысяч человек.

1917 - В Париже была арестована легендарная шпионка Мата Хари.

1972 - Завершились XI зимние Олимпийские игры в Саппоро, Япония.

1980 - В Лейк-Плэсиде, США открылись XIII Зимние Олимпийские Игры. Открыл игры Вице-президент США Уолтер Мондейл.

1983 - 64 человека погибли во время пожара в кинотеатре "Cinema Statuto" в Турине, во время демонстрации фильма "Невезучие".

1988 - В Калгари (Канада) открылись XV Зимние Олимпийские Игры. Открыла игры Генерал-губернатор Канады Жанна Сове.

Родились в этот день:

1769 - Иван Крылов, русский поэт-баснописец.

1947 - Татьяна Тарасова, советский и российский тренер по фигурному катанию.

1974 - Робби Уильямс, британский певец.

Ушли из жизни:

1571 - Бенвенуто Челлини, итальянский ювелир и скульптор.

1883 - Рихард Вагнер, немецкий композитор, дирижер, теоретик искусства.

1964 - Паулино Алькантара, испанский футболист филлипинского происхождения.

Именины:

Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.