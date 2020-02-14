Скачать
Пятница, 14.02.2020
Итоги дня 13 февраля: Украина и МВФ, Загороднюк в НАТО и изменение состава СНБО
Итоги дня 13 февраля: Украина и МВФ, Загороднюк в НАТО и изменение состава СНБО
Скалецкая: Во вторник будет отправлен самолет в Ухань за украинцами
Скалецкая: Во вторник будет отправлен самолет в Ухань за украинцами
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина

Знаменательные события в истории: 14 февраля 2020 года

Знаменательные события в истории: 14 февраля 2020 года
07:04 Сегодня Телеграф

В этот день, 14 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День святого Валентина (День всех влюбленных).

День войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины.

Международный день дарения книг.

День компьютерщика.

День памяти святого мученика Трифона.

История:

286 - Согласно Золотой легенде, в этот день казнен за нарушение приказа императора Клавдия о безбрачии для воинов, полевой врач и священник Валентин. Валентин тайно венчал желающих и за это был приговорён к смерти. В различных легендах приводятся подробности о прощальном письме, которое Валентин написал перед казнью слепой девушке (по другим вариантам - дочери тюремщика) и которое исцелило ее.

1952 - в Осло открыты  Зимние Олимпийские игры.

2003 - В возрасте 6,5 лет умирает клонированная овца Долли.

2005 - Создан сервис YouTube.

Родились в этот, день:

1936 - Анна Герман, польская певица.

1945 - Ханс-Адам II, правящий князь Лихтенштейна.

1947 - Борис Штерн, украинский писатель-фантаст.

1949 - Николай Еременко-младший, советский и российский актер театра и кино.

1967 - Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов.

1974 - Гарик Мартиросян, российский шоумен, юморист, участник шоу "Камеди клаб".

1987 - Юлия Савичева, российская певица.

1988 - Анхель Ди Мария, аргентинский футболист, олимпийский чемпион.

 Ушли из жизни:

1779 - Джеймс Кук, английский мореплаватель, руководитель трёх кругосветных экспедиций.

1897 - Пантелеймон Александрович Кулиш, украинский писатель, фольклорист, этнограф, переводчик, критик, редактор, историк, издатель.

1994 - казнен Андрей Чикатило, серийный убийца.

 Именины:

Василий, Давид, Николай, Петр, Семен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, 14 февраля, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
02 Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
03 Загороднюк: Украина сделала все, чтобы разблокировать заседание Украина-НАТО
04 Ермак: Позиция президента остается неизменной
05 Все, что нужно знать абитуриенту: нововведения вступительной кампании 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессу из Китая прибыл контейнеровоз, который беспокоил медиков
В Одессу из Китая прибыл корабль, который беспокоил медиков
ВАКС продлил Грымчаку круглосуточный домашний арест
ВАКС продлил Грымчаку домашний арест
В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд
В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд
День Святого Валентина 2020: дудл от Google для всех влюбленных
День Святого Валентина 2020: дудл от Google для всех влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь