Знаменательные события в истории: 14 февраля 2020 года

Праздники:
День святого Валентина (День всех влюбленных).
День войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины.
Международный день дарения книг.
День компьютерщика.
День памяти святого мученика Трифона.
История:
286 - Согласно Золотой легенде, в этот день казнен за нарушение приказа императора Клавдия о безбрачии для воинов, полевой врач и священник Валентин. Валентин тайно венчал желающих и за это был приговорён к смерти. В различных легендах приводятся подробности о прощальном письме, которое Валентин написал перед казнью слепой девушке (по другим вариантам - дочери тюремщика) и которое исцелило ее.
1952 - в Осло открыты Зимние Олимпийские игры.
2003 - В возрасте 6,5 лет умирает клонированная овца Долли.
2005 - Создан сервис YouTube.
Родились в этот, день:
1936 - Анна Герман, польская певица.
1945 - Ханс-Адам II, правящий князь Лихтенштейна.
1947 - Борис Штерн, украинский писатель-фантаст.
1949 - Николай Еременко-младший, советский и российский актер театра и кино.
1967 - Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов.
1974 - Гарик Мартиросян, российский шоумен, юморист, участник шоу "Камеди клаб".
1987 - Юлия Савичева, российская певица.
1988 - Анхель Ди Мария, аргентинский футболист, олимпийский чемпион.
Ушли из жизни:
1779 - Джеймс Кук, английский мореплаватель, руководитель трёх кругосветных экспедиций.
1897 - Пантелеймон Александрович Кулиш, украинский писатель, фольклорист, этнограф, переводчик, критик, редактор, историк, издатель.
1994 - казнен Андрей Чикатило, серийный убийца.
Именины:
Василий, Давид, Николай, Петр, Семен.