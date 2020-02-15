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Суббота, 15.02.2020
Итоги дня 14 февраля: разговор Зеленского и Путина, "12 шагов к миру на Донбассе" и нефтяные разногласия
Итоги дня 14 февраля: разговор Зеленского и Путина, "12 шагов к миру на Донбассе" и нефтяные разногласия
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Знаменательные события в истории: 15 февраля 2020 года

Знаменательные события в истории: 15 февраля 2020 года
07:16 Сегодня Телеграф

В этот день, 15 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Украина - День чествования участников боевых действий на территории других государств.

Всемирный день детей, больных раком.

Международный день операционной медицинской сестры.

Сретение Господне у восточных христиан. Громницы.

 

История:

1045 - Началось строительство Софийского собора в Новгороде. Собор был заложен Владимиром Ярославичем в присутствии Великого князя Ярослава Мудрого и княгини Ирины (Ингегерды). Собор был заложен на месте Владычного двора и строился примерно до 1050 года.

1922 - В Гааге открыто первое заседание Международного суда.

1932 - В Лейк-Плэсиде (США) заканчиваются III зимние Олимпийские игры. В медальном зачёте лучшими стали американцы.

1933 - В Майами анархист Джузеппе Дзангара совершил неудачное покушение на жизнь недавно избранного президента США Франклина Рузвельта.

1976 - в Инсбруке завершились XII Зимние Олимпийские Игры.

1989 - завершен вывод советских войск из Афганистана (начат 15 мая 1988).

1820 - Ганс Кристиан Эрстед обнаружил магнитное действие электричества.

2010 - произошла самая крупная железнодорожная катастрофа в истории Бельгии.

2013 - падение метеорита в районе Челябинска.

Родились в этот день:

1564 - Галилео Галилей, итальянский ученый - физик и астроном.

1710 - Людовик XV, король Франции (1715-1774).

1882 - Джон Бэрримор, американский актер театра и кино.

1952 - Александр Муратов, украинский и российский кинорежиссер.

1953 - Анатолий Хостикоев, народный артист Украины, актер национального академического драмтеатра им. И.Франко.

1970 - Йоуни Хюнюнен, финский рок-музыкант, вокалист и лидер группы "Kotiteollisuus".

1988 - Руй Патрисиу, португальский футболист (вратарь), чемпион Европы (2016).

 Ушли из жизни:

1637 - Фердинанд II (р. 1578), император Священной Римской империи.

1857 - Михаил Иванович Глинка (р. 1804), русский композитор.

1959 - Оуэн Уилланс Ричардсон (р. 1879), английский физик, лауреат Нобелевской премии (1928).

2007 - Роберт Адлер, австрийско-американский изобретатель.

2016 - Джордж Гейнс, американский актёр, звезда фильма "Полицейская академия".

 Именины:

Василий.

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Праздник, История, 15 февраля, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события.
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