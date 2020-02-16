Знаменательные события в истории: 16 февраля 2020 года

В этот день, 16 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День Семена и Анны. Починки.

День свежего ананаса.

День поиска запахов.

История:

1568 - Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов.

1722 - Пётр I подписал "Указ о наследии престола", согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, а не по старшинству.

1918 - провозглашена независимость Литвы от России и Германии.

1923 - Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.

1948 - американским астрономом Джерардом Койпером открыта Миранда, спутник Урана.

1978 - создана первая компьютерная электронная доска объявлений - BBS.

2005 - вступил в силу Киотский протокол.

Родились в этот день:

1497 - Филипп Меланхтон (ум. 1560), немецкий гуманист, теолог, евангелический реформатор, сподвижник М. Лютера.

1698 - Пьер Бугер (ум. 1758), французский учёный, один из основателей фотометрии.

1731 - Марчелло Баччарелли (ум. 1818), итальянский художник-портретист эпохи барокко.

1813 - Семён Гулак-Артемовский (ум. 1873), украинский и русский оперный певец (баритон), композитор, драматург.

1852 - Чарльз Тейз Рассел (ум. 1916), американский религиозный деятель, основатель движения Свидетелей Иеговы.

1954 - Марго Хемингуэй (покончила с собой в 1996), американская модель и актриса, внучка Эрнеста Хемингуэя.

1959 - Джон Макинрой, американский теннисист, 17-кратный победитель турниров Большого шлема.

1964 - Оксана Байрак, украинский кинорежиссёр, сценарист, актриса, телеведущая.

1974 - Махершала Али, американский актёр, двукратный лауреат премии "Оскар".

1979 - Валентино Росси, итальянский мотогонщик.

1989 - Элизабет Олсен, американская киноактриса.

Ушли из жизни:

1892 - Генри Уолтер Бейтс (р. 1825), английский естествоиспытатель и путешественник.

1907 - Джозуэ Кардуччи (р. 1835), итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1906).

1927 - Йо́нас Басана́вичюс (р. 1851), литовский историк, фольклорист, публицист, общественный деятель.

1954 - Сенда Беренсон (р. 1868), американская спортсменка и спортивный педагог, "мать женского баскетбола".

1957 - Иосиф Гофман (р. 1876), американский пианист и композитор польского происхождения.

1980 - Эрих Хюккель (р. 1896), немецкий физик и химик, один из основоположников квантовой химии.

2001 - Уильям Мастерс (р. 1915), американский гинеколог, сексолог-исследователь.

2016 - Бутрос Бутрос-Гали (р. 1922), египетский дипломат, 6-й Генеральный секретарь ООН (1992-1996).

2017 - Яннис Кунеллис (р. 1936), греческий и итальянский художник направления арте повера.

Именины:

Католические: Даниил, Иеремия, Исайя, Онисим, Самуил, Элиас, Юлиана

Православные: Адриан, Азария, Анна, Василий, Владимир, Власий/Вукол, Диодор, Еввул, Иван, Клавдиан, Клавдий, Михаил, Николай, Павел, Папий, Роман, Симеон, Симон, Тимофей