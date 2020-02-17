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Знаменательные события в истории: 17 февраля 2020 года

Знаменательные события в истории: 17 февраля 2020 года
09:33 Сегодня Телеграф

В этот день, 17 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Память Святого Николая

История:

1600 – по решению светского суда Джордано Бруно предали сожжению в Риме на площади Цветов.

1864 – первое в истории успешное боевое применение подводной лодки.

1947 – радиостанция "Голос Америки" начала вещание на Советский Союз.

1955 – Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов.

1983 – "день рождения" языка программирования Ада.

2015 – Генеральная прокуратура Украины отказала правительству Грузии в экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Родились в этот день:

1906 – Агния Барто, советская писательница, автор стихов для детей "Подкидыш", "Слон и веревочка".

1963 – Майкл Джордан, американский баскетболист, игрок НБА.

1972 – Билли Джо Армстронг, основатель группы Green Day.

1981 – Пэрис Хилтон, американская актриса и фотомодель "Блондинка в шоколаде".

1988 – Василий Ломаченко, украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион.

1989 – Корд Оверстрит, американский актер и музыкант ("Хор", "АйКарли").

1991 – Бонни Райт, британская актриса ("Гарри Поттер", "Философы. Урок выживания").

Именины:

Николая, Андрея, Кирилла, Георгия, Александра, Юрия, Михаила, Алексея, Василия, Анны, Дмитрия, Сергея и Петра.

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Праздник, История, Именины, Родились в этот день, Знаменательные события, 17 февраля.
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