Знаменательные события в истории: 17 февраля 2020 года

Праздники:
Память Святого Николая
История:
1600 – по решению светского суда Джордано Бруно предали сожжению в Риме на площади Цветов.
1864 – первое в истории успешное боевое применение подводной лодки.
1947 – радиостанция "Голос Америки" начала вещание на Советский Союз.
1955 – Одесская кинофабрика преобразована в Одесскую киностудию художественных фильмов.
1983 – "день рождения" языка программирования Ада.
2015 – Генеральная прокуратура Украины отказала правительству Грузии в экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Родились в этот день:
1906 – Агния Барто, советская писательница, автор стихов для детей "Подкидыш", "Слон и веревочка".
1963 – Майкл Джордан, американский баскетболист, игрок НБА.
1972 – Билли Джо Армстронг, основатель группы Green Day.
1981 – Пэрис Хилтон, американская актриса и фотомодель "Блондинка в шоколаде".
1988 – Василий Ломаченко, украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион.
1989 – Корд Оверстрит, американский актер и музыкант ("Хор", "АйКарли").
1991 – Бонни Райт, британская актриса ("Гарри Поттер", "Философы. Урок выживания").
Именины:
Николая, Андрея, Кирилла, Георгия, Александра, Юрия, Михаила, Алексея, Василия, Анны, Дмитрия, Сергея и Петра.