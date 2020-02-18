Скачать
Вторник, 18.02.2020
Итоги дня 17 февраля: резонансное предложение ОПЗЖ, эвакуация украинцев из Уханя и строевое приветствие ВСУ
Итоги дня 17 февраля: резонансное предложение ОПЗЖ, эвакуация украинцев из Уханя и строевое приветствие ВСУ
Хербст: Оба "Минска" имеют недостатки, но они нужны для санкций
Хербст: Оба "Минска" имеют недостатки, но они нужны для санкций
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
18 февраля - приметы и обряды в День Агафьи
18 февраля - приметы и обряды в День Агафьи

Знаменательные события в истории: 18 февраля 2020 года

Знаменательные события в истории: 18 февраля 2020 года
07:03 Сегодня Телеграф

В этот день, 18 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Прощеное воскресенье .

История:

1911 - Впервые была осуществлена доставка почты самолетом.

1930 - Американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл планету Плутон.

1960 - открылись VIII зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли.

1965 - Гамбия получила независимость от Великобритании.

1978 - были проведены первые соревнования по триатлону, впоследствии ставшего Ironman.

1979 - в пустыне Сахара выпал снег.

2003 - в результате пожара в метро города Тэгу (Республика Корея) погибло 198 человек.

2004 - взрыв железнодорожного состава с опасными грузами под Нишапуром (Иран). Погибли около 300 человек, около пяти сотен были ранены.

2014 - резкое обострение ситуации на майдане Незалежности в Киеве, приведшее к гибели около 80 человек в течение трёх дней.

2015 - окончание боев за Дебальцево, установление ДНР контроля над городом.

Родились в этот день:

1898 - Энцо Феррари, итальянский конструктор, основатель автомобилестроительной компании.

1933 - Йоко Оно, журналистка, художница и музыкант, больше известная своим браком с Джоном Ленноном.

1934 - Пако Рабанн, испанский кутюрье.

1949 - Сибил Шепард, американская актриса, исполнительница главной роли в телесериале "Детективное агентство "Лунный свет".

1950 - Джон Хьюз, американский кинорежиссер, киносценарист ( "Один дома", "Бетховен").

1952 - Джеймс Мейс, историк, политолог, исследователь голодомора в Украине.

1954 - Джон Траволта, американский актер ("Криминальное Чтиво").

1964 - Мэтт Диллон, американский актер ("Столкновение", "Все в восторге от Мэри").

1965 - Dr. Dre, американский рэпер, продюсер Эминема.

1954 - Джон Траволта, американский актер, танцор и певец.

 Ушли из жизни:

1405 - Тамерлан, среднеазиатский государственный деятель, полководец.

1564 - Микеланджело Буонарроти, итальянский скульптор, живописец, поэт эпохи Возрождения.

1967 - Роберт Оппенгеймер, американский физик, создатель атомной бомбы.

2001 - Бальтюс, французский художник, младший брат Пьера Клоссовски.

2002 - Лев Кулиджанов, советский кинорежиссер ("Когда деревья были большими", "Преступление и наказание").

2004 - Жан Руш, французский режиссер.

2008 - Ален Роб-Грийе, французский писатель.

 Именины:

Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, История, Именины, Родились в этот день, Знаменательные события, 18 февраля, Ушли из жизн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
02 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
03 Линейка смартфонов Redmi Note 8 подешевела
04 Чеснок - каждый день: почему стоит регулярно его употреблять
05 Хербст о Волкере: США решили его не заменять
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков: Верховная Рада должна принять закон о коллаборантах
Аваков: Верховная Рада должна принять закон о коллаборантах
Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест
Задержание украинских рыбаков: МИД выражает протест
Ситуация на Донбассе: за сутки восемь вражеских обстрелов
Ситуация на Донбассе: за сутки восемь вражеских обстрелов
Рецепт дня: Сырные шарики с красной рыбой
Рецепт дня: Сырные шарики с красной рыбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь