Знаменательные события в истории: 18 февраля 2020 года

Праздники:
Прощеное воскресенье .
История:
1911 - Впервые была осуществлена доставка почты самолетом.
1930 - Американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл планету Плутон.
1960 - открылись VIII зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли.
1965 - Гамбия получила независимость от Великобритании.
1978 - были проведены первые соревнования по триатлону, впоследствии ставшего Ironman.
1979 - в пустыне Сахара выпал снег.
2003 - в результате пожара в метро города Тэгу (Республика Корея) погибло 198 человек.
2004 - взрыв железнодорожного состава с опасными грузами под Нишапуром (Иран). Погибли около 300 человек, около пяти сотен были ранены.
2014 - резкое обострение ситуации на майдане Незалежности в Киеве, приведшее к гибели около 80 человек в течение трёх дней.
2015 - окончание боев за Дебальцево, установление ДНР контроля над городом.
Родились в этот день:
1898 - Энцо Феррари, итальянский конструктор, основатель автомобилестроительной компании.
1933 - Йоко Оно, журналистка, художница и музыкант, больше известная своим браком с Джоном Ленноном.
1934 - Пако Рабанн, испанский кутюрье.
1949 - Сибил Шепард, американская актриса, исполнительница главной роли в телесериале "Детективное агентство "Лунный свет".
1950 - Джон Хьюз, американский кинорежиссер, киносценарист ( "Один дома", "Бетховен").
1952 - Джеймс Мейс, историк, политолог, исследователь голодомора в Украине.
1954 - Джон Траволта, американский актер ("Криминальное Чтиво").
1964 - Мэтт Диллон, американский актер ("Столкновение", "Все в восторге от Мэри").
1965 - Dr. Dre, американский рэпер, продюсер Эминема.
1954 - Джон Траволта, американский актер, танцор и певец.
Ушли из жизни:
1405 - Тамерлан, среднеазиатский государственный деятель, полководец.
1564 - Микеланджело Буонарроти, итальянский скульптор, живописец, поэт эпохи Возрождения.
1967 - Роберт Оппенгеймер, американский физик, создатель атомной бомбы.
2001 - Бальтюс, французский художник, младший брат Пьера Клоссовски.
2002 - Лев Кулиджанов, советский кинорежиссер ("Когда деревья были большими", "Преступление и наказание").
2004 - Жан Руш, французский режиссер.
2008 - Ален Роб-Грийе, французский писатель.
Именины:
Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил.