Знаменательные события в истории: 18 февраля 2020 года

В этот день, 18 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Прощеное воскресенье .

История:

1911 - Впервые была осуществлена доставка почты самолетом.

1930 - Американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл планету Плутон.

1960 - открылись VIII зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли.

1965 - Гамбия получила независимость от Великобритании.

1978 - были проведены первые соревнования по триатлону, впоследствии ставшего Ironman.

1979 - в пустыне Сахара выпал снег.

2003 - в результате пожара в метро города Тэгу (Республика Корея) погибло 198 человек.

2004 - взрыв железнодорожного состава с опасными грузами под Нишапуром (Иран). Погибли около 300 человек, около пяти сотен были ранены.

2014 - резкое обострение ситуации на майдане Незалежности в Киеве, приведшее к гибели около 80 человек в течение трёх дней.

2015 - окончание боев за Дебальцево, установление ДНР контроля над городом.

Родились в этот день:

1898 - Энцо Феррари, итальянский конструктор, основатель автомобилестроительной компании.

1933 - Йоко Оно, журналистка, художница и музыкант, больше известная своим браком с Джоном Ленноном.

1934 - Пако Рабанн, испанский кутюрье.

1949 - Сибил Шепард, американская актриса, исполнительница главной роли в телесериале "Детективное агентство "Лунный свет".

1950 - Джон Хьюз, американский кинорежиссер, киносценарист ( "Один дома", "Бетховен").

1952 - Джеймс Мейс, историк, политолог, исследователь голодомора в Украине.

1954 - Джон Траволта, американский актер ("Криминальное Чтиво").

1964 - Мэтт Диллон, американский актер ("Столкновение", "Все в восторге от Мэри").

1965 - Dr. Dre, американский рэпер, продюсер Эминема.

1954 - Джон Траволта, американский актер, танцор и певец.

Ушли из жизни:

1405 - Тамерлан, среднеазиатский государственный деятель, полководец.

1564 - Микеланджело Буонарроти, итальянский скульптор, живописец, поэт эпохи Возрождения.

1967 - Роберт Оппенгеймер, американский физик, создатель атомной бомбы.

2001 - Бальтюс, французский художник, младший брат Пьера Клоссовски.

2002 - Лев Кулиджанов, советский кинорежиссер ("Когда деревья были большими", "Преступление и наказание").

2004 - Жан Руш, французский режиссер.

2008 - Ален Роб-Грийе, французский писатель.

Именины:

Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил.