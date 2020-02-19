Знаменательные события в истории: 19 февраля 2020 года

Праздники:
Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).
Начало Великого поста.
История:
1800 - Наполеон I Бонапарт провозглашает себя первым консулом Франции.
1938 - закончила свою работу первая в мире дрейфующая полярная станция "Северный полюс-1".
1954 - принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.
1855 - День рождения синоптической карты.
1964 - на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денев.
1878 - Начало эры аудиозаписи - Томас Эдисон получил патент на фонограф.
1990 - День рождения графического редактора Photoshop.
2008 - Лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своем уходе из большой политики.
Родились в этот день:
1473 - Николай Коперник, польский астроном, автор гелиоцентрической системы мира.
1960 - принц Эндрю, герцог Йоркский.
1963 - Seal, британский исполнитель, обладатель трех премий "Грэмми".
1964
1993 - Виктория Джастис, американская певица и актриса.
Ушли из жизни:
2016 - Умберто Эко, итальянский философ, ученый, писатель.
2016 - Харпер Ли, американская писательница.
2017 - Максим Паперник, украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер.
Именины:
Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Мария, Марфа.