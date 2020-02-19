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Среда, 19.02.2020
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Знаменательные события в истории: 19 февраля 2020 года

Знаменательные события в истории: 19 февраля 2020 года
07:13 Сегодня Телеграф

В этот день, 19 февраля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).

Начало Великого поста.

История:

1800 - Наполеон I Бонапарт провозглашает себя первым консулом Франции.

1938 - закончила свою работу первая в мире дрейфующая полярная станция "Северный полюс-1".

1954 - принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.

1855 - День рождения синоптической карты.

1964 - на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми "Шербурские зонтики" с Катрин Денев.

1878 - Начало эры аудиозаписи - Томас Эдисон получил патент на фонограф.

1990 - День рождения графического редактора Photoshop.

2008 - Лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своем уходе из большой политики.

Родились в этот день:

1473 - Николай Коперник, польский астроном, автор гелиоцентрической системы мира.

1960 - принц Эндрю, герцог Йоркский.

1963 - Seal, британский исполнитель, обладатель трех премий "Грэмми".

1964

1993 - Виктория Джастис, американская певица и актриса.

 Ушли из жизни:

2016 - Умберто Эко, итальянский философ, ученый, писатель.

2016 - Харпер Ли, американская писательница.

2017 - Максим Паперник, украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер.

 Именины:

Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Мария, Марфа. 

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Все по теме:

Праздник, История, Именины, Ушли из жизни, Родились в этот день, Знаменательные события, 19 февраля.
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